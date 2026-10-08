Internacional

Trump Advierte que Son Enemigos Quienes Llamen Inteligencia Artificial a la Superinteligencia

El presidente de EUA ha insistido en cambiar el nombre de la IA ante la coyuntura sobre los riesgos que han señalado especialistas

Donald TrumpEl presidente Donald Trump aprobó la ejecución. Foto: X @POTUS
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