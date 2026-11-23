Corporaciones policiacas informaron que escuelas de Alemania y Dinamarca recibieron este lunes amenazas de bomba por correo electrónico, lo que se sumó a la reciente oleada de alertas similares en diversos países europeos.

En el caso de Alemania, se alertó sobre esta situación esta mañana en ciudades como Friburgo, Berlín y Turingia.

La Policía de Friburgo señaló que "por el momento, no hay indicios de que las escuelas contactadas hasta ahora afronten una amenaza concreta".

De acuerdo con esa corporación en el suroeste de Alemania, 450 escuelas se habían visto afectadas en todo el país.

La policía de Berlín transmitió un mensaje similar, mientras que la del estado de Turingia dijo por separado que había indicado a las escuelas que continuaran con normalidad porque la intención aparente de los autores era sembrar el miedo sin pasar a la acción.

Amenazas en Dinamarca

También la policía danesa dio a conocer que investigaba amenazas de bomba dirigidas contra varias escuelas de Dinamarca y señaló que, por el momento, no había motivos de preocupación.

Una serie de falsas alarmas y ciberataques ha afectado recientemente a escuelas, supermercados, bancos de sangre, sistemas de tráfico aéreo y emisoras de radio y televisión en toda Europa, alterando la vida cotidiana.

La semana pasada, más de 10 escuelas de España fueron evacuadas tras recibir amenazas de bomba por correo electrónico.

De igual manera, se evacuaron escuelas en Italia a principios de este mes después de que miles de centros recibieran amenazas de bomba por correo electrónico.

SPB