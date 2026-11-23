El presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó este lunes que Ucrania estuvo detrás de un ataque contra un buque de guerra ruso frente a Libia, afirmando que drones navales ucranianos hundieron la embarcación.

Zelenski señaló en una publicación en X que las fuerzas ucranianas desplegaron siete drones navales de fabricación nacional en la operación, que hundió una corbeta rusa el domingo.

El líder ucraniano describió el barco como una de las embarcaciones más nuevas de Rusia, incorporada en 2023 durante la invasión.

"Seguimos nuestras operaciones en aguas designadas. Estamos respondiendo a la agresión de Rusia. Estamos desarrollando armas ucranianas", señaló.

Las fuerzas ucranianas también atacaron el buque ruso de carga seca MV Angara, que Zelenski dijo que Moscú utilizaba para transportar armas. Agregó que un helicóptero militar Ka-27 fue destruido en el ataque.

Zelenski agradeció al Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido como el SBU, y a otras fuerzas de defensa ucranianas que participaron en lo que describió como "una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia".

Indicó que recibió informes detallados el domingo y el lunes y que "se lograron los objetivos que establecimos".

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El ataque con drones navales dañó gravemente la corbeta de la marina rusa en la Base Naval de Bengasi, en el este de Libia, según dos funcionarios libios.

Residentes en Bengasi escucharon fuertes explosiones y vieron fuego en la base temprano el domingo. La defensa civil acudió al lugar y extinguió el fuego, dijeron las autoridades en el este de Libia.

La embarcación había atracado para repostar combustible y abastecerse como parte de un acuerdo de cooperación entre Rusia y el gobierno con sede en el este de Libia, dijo el comunicado sin proporcionar detalles sobre la embarcación o su carga.

ASJ