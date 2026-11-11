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Alertas por Amenaza de Bomba Ahora Llegan a las Escuelas luego de Afectaciones en Vuelos

Aunque las autoridades italianas señalaron que las alertas no representaban un peligro, los mensajes provocaron el desalojo de miles de centros educativos

Alertas por Amenaza de Bomba Ahora Llegan a las Escuelas luego de Afectaciones en VuelosUn agente de policía trabaja en el interior de la escuela primaria en Italia. Foto: Reuters

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Alerta en Italia: 6,300 escuelas evacuadas por amenazas de bomba. Aunque no hay peligro, el caos afecta a miles de familias.

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