Alertas por Amenaza de Bomba Ahora Llegan a las Escuelas luego de Afectaciones en Vuelos

Alrededor de 6 mil 300 escuelas de Italia recibieron avisos de bomba este miércoles, lo que provocó evacuaciones y la suspensión de clases, en un nuevo episodio de una serie de amenazas y ciberataques que han afectado distintos sectores en Europa.

Las advertencias también llegaron a escuelas de Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Sin embargo, en esos lugares las autoridades clasificaron los mensajes como una broma y las actividades escolares continuaron sin interrupciones.

En Italia, los planteles activaron sus protocolos de seguridad y evacuaron a estudiantes y trabajadores. La situación obligó a numerosos padres de familia a dejar sus actividades para recoger a sus hijos.

Nensi Bego, madre de una alumna del instituto Mazzini de Roma, relató a Reuters que su hija comenzó a llorar porque los estudiantes no entendían lo que ocurría y quedó conmocionada por la evacuación.

Una copia del correo electrónico recibido en Italia, consultada por Reuters, también contenía una amenaza contra la primera ministra Giorgia Meloni. La mandataria aseguró que las alertas no representaban un peligro y que la policía y otras instituciones públicas vigilaban la situación.

El mensaje estaba firmado por un supuesto líder identificado como Mikhail Andropov, del llamado Vilayat de Misoginistán. El mismo nombre se atribuyó la responsabilidad de amenazas enviadas el viernes a medios de comunicación de Irlanda y Bulgaria.

Una fuente de seguridad nacional citada por Reuters señaló que enviar los mensajes fue sencillo debido a que las direcciones de correo electrónico de las escuelas son públicas.

Las amenazas contra las escuelas se suman a otros incidentes registrados en Europa durante los últimos días, que han afectado a supermercados, bancos de sangre, sistemas de tráfico aéreo y canales de televisión.

Algunos funcionarios europeos sospechan que Rusia podría estar detrás de una campaña para alterar la vida cotidiana en países que apoyan a Ucrania tras la invasión rusa. Sin embargo, Moscú rechaza las acusaciones y sostiene que Occidente impulsa una campaña para desprestigiarlo.

Irán también ha sido señalado en otros incidentes. El martes, Francia convocó al embajador iraní después de acusar a Teherán de un ciberataque que dejó fuera de servicio los refrigeradores de cientos de supermercados. El gobierno iraní rechazó los señalamientos.

Por su parte, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, consideró que las amenazas forman parte de una estrategia para generar miedo y ansiedad, aunque también advirtió que este tipo de acciones no necesariamente son organizadas por gobiernos extranjeros.

El presidente de la Asociación Italiana de Directores de Escuelas, Antonello Giannelli, señaló que, aunque las amenazas fueran falsas, sus consecuencias afectan a estudiantes, familias y trabajadores, además de interrumpir las actividades educativas.