Internacional

Huelga General en España: Claves de las Protestas, Cortes de Carreteras y Decenas de Detenidos

Qué reclaman, qué paró y cómo reaccionan gobierno y oposición en el primer paro general desde 2012

huelga-general-espana-claves-protestasManifestantes alzan bengalas encendidas en una calle de Barcelona. Foto: Reuters

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