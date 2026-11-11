Huelga General en España: Claves de las Protestas, Cortes de Carreteras y Decenas de Detenidos

La huelga general en España de este miércoles, convocada contra el encarecimiento de la vivienda y para exigir mejores salarios, ha dejado carreteras cortadas, transporte público y trenes reducidos, cargas policiales y al menos una treintena de detenidos, a menos de tres semanas de las elecciones generales.

La protesta empezó a la medianoche, con paros en los turnos nocturnos de la industria, y ganó visibilidad con las primeras horas de la mañana, bajo una lluvia intensa en casi todo el país. Trabajadores cortaron autovías de entrada a Madrid en plena hora punta, lo que provocó varios kilómetros de retenciones, y más de treinta carreteras en Cataluña, con efectos sobre todo en Barcelona, donde también se prendieron neumáticos en bloqueos viales.

También hubo bloqueos en los puertos de Barcelona y Tarragona y concentraciones a las puertas de Mercamadrid, el principal mercado mayorista del país, y de empresas públicas de transporte, lo que dificultó la salida de vehículos. En Madrid, los huelguistas bloquearon la Gran Vía, la principal arteria de la ciudad, hasta que la policía antidisturbios los empujó hacia las aceras. La policía usó gas pimienta en algunos puntos y, en Barcelona, manifestantes con mascarillas interrumpieron unos instantes la emisión de un programa matutino de la radiotelevisión pública para mostrar una pancarta a favor del paro.

La huelga general en España recortó trenes, vuelos y Metro, y se esperan marchas por la tarde

El transporte fue de lo más afectado. Renfe, la empresa ferroviaria estatal, suprimió el 24% de los servicios de alta velocidad y larga distancia y el 10,2% de los de cercanías y media distancia. En Barcelona, el metro circuló al 25% en las primeras horas y no prestó servicio hasta el inicio de la tarde, de acuerdo con la gestora del transporte metropolitano, y los comercios de un importante bulevar tapiaron sus escaparates ante la previsión de disturbios, aunque muchos negocios pequeños, como cafeterías, sí abrieron.

En el aire, las compañías cancelaron 263 de las 4.529 operaciones programadas en el país (5,82%), según datos provisionales, y el operador aeroportuario nacional, AENA, habló de alrededor de 5% de vuelos cancelados; en el aeropuerto de Barcelona fueron 85 de 734. En Madrid, el tránsito de automóviles bajó 13% y los viajeros de los autobuses urbanos cayeron 63% en la hora punta, informó el Ayuntamiento. Muchas escuelas y universidades cerraron.

La jornada seguirá en la calle por la tarde. Los sindicatos convocaron marchas en Madrid y Barcelona y se prevén protestas en más de 50 ciudades y pueblos. Por la mañana, algunos centenares de personas se concentraron bajo la lluvia frente al Ayuntamiento de Madrid, en la plaza de Cibeles, y las movilizaciones de la tarde podrían servir de termómetro del descontento social de cara a las elecciones.

Sindicatos y empresarios miden de forma opuesta el seguimiento del paro general

El balance depende de quién lo haga. CCOO y UGT, los dos sindicatos mayoritarios que convocaron la huelga, la calificaron de éxito y afirmaron que el seguimiento fue mayor en la industria, la logística y el transporte. En un comunicado, situaron la participación en una media de 41% en regiones como Castilla-La Mancha y Extremadura y en más de 80% en otras, como Cataluña y Andalucía. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, aseguró que la huelga superó las expectativas y que la satisfacción del sindicato es plena.

Para la CEOE, la principal organización patronal del país, el seguimiento fue bajo y la mayoría de las actividades funcionó con normalidad. Calculó 10% en Madrid y cifras menores en otras regiones, como 5% en Castilla-La Mancha y 2,6% en la Valenciana, y añadió que la participación fue algo más alta en zonas y sectores más sindicalizados. Hostelería de España, la patronal del sector, reportó un seguimiento muy bajo y un funcionamiento con gran normalidad, según sus datos provisionales.

CCOO precisó que se sumaron a la huelga 60,8% de los empleados de comercio y 61,9% de los de hostelería y turismo. Sindicatos y empresarios coincidieron, sin embargo, en que la participación fue menor en el comercio minorista y los restaurantes. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España dijo que el 40 % de sus miembros autónomos secundó el paro, mientras que el gobierno regional de Madrid, dirigido por el conservador Partido Popular (PP), calificó la huelga de fracaso y aseguró que solo el 9 % de los empleados del sector público de la región participó.

El desalojo de una jubilada de 87 años detonó la huelga por la vivienda

El detonante de la huelga fue el desalojo de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que murió pocos días después. El caso, que se vio en televisión en todo el país, la convirtió en símbolo de los españoles que ni siquiera pueden aspirar a una vivienda propia. Los activistas por la vivienda aprovecharon el revuelo para convocar el paro general y pronto lograron el respaldo de los sindicatos.

Las reivindicaciones "son contra todos los gobiernos, contra la patronal y contra los rentistas", afirmó Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, la organización clave de la movilización, que mantuvo durante cinco semanas una acampada en la Puerta del Sol, en Madrid.

Los activistas reclaman una ofensiva contra la especulación inmobiliaria y renovaciones automáticas de los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos. Los sindicatos piden más intervención del Gobierno en el mercado de la vivienda y un nuevo acuerdo de salario mínimo. Del Río sostuvo que el movimiento, nacido hace más de 40 días con el desalojo de Maricarmen, no ha dejado de crecer.

Entre quienes salieron a la calle, el reclamo se repite: los sueldos no alcanzan. Cristina Gorroño, empleada de una operadora telefónica de 54 años, dijo en Madrid que con lo que gana no se puede hacer frente a la subida de precios, y la enfermera Isabel Iglesias, de 27, contó que la vivienda es lo que más la afecta porque los contratos de alquiler no dan estabilidad. Jaime Vázquez, técnico de reparación de 48 años, llevó a su hija Noa, de 15, para que las nuevas generaciones tengan acceso a una vivienda, que definió como un derecho constitucional. En Barcelona, Inés Oliveras, monitora escolar de 29, pidió un salario normal que le permita no contar cada euro. Carlos Ferrer, de 45 años, quien intentaba volver en tren a Alicante, opinó que a veces solo medidas radicales como una huelga general pueden forzar un cambio, y el estudiante Manuel Gómez, de 19, celebró unas protestas que, a su juicio, marcan un giro para el país.

La huelga general se cruza con la campaña: el Gobierno la respalda y la oposición la ve política

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, adelantó las elecciones generales, previstas inicialmente para 2027, después de que el Parlamento no validara un paquete de medidas sobre vivienda. La votación será el 29 de noviembre.

Su Gobierno, una coalición de izquierda encabezada por el Partido Socialista (PSOE), pidió respeto para los trabajadores y varios ministros respaldaron el paro sin ambages. El Ejecutivo prevé aprobar este jueves parte de esas medidas en el órgano que hace las funciones de Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral.

Los empresarios y los partidos de derecha y extrema derecha consideran que la huelga es política e incluso ilegal. El PP, de derecha, sostuvo que el paro es electoral y no general, y adelantó que derogará los decretos de vivienda si llega al poder.

Un grupo de manifestantes que participan en la huelga general de 24 horas por el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios entró al estudio donde se transmitía Café de Ideas, programa de la Televisión de Cataluña, e interrumpió la emisión. En las imágenes, la periodista Gemma Nierga señala que son las 8:24, ocho horas con 24 minutos, desde que empezó el paro.

Las fuentes difieren sobre los detenidos y el seguimiento por sector en la huelga general

Los detenidos suman al menos una treintena, la mayoría en el País Vasco (13) y en Madrid (8), según datos de las autoridades. CCOO denunció que la policía lanzó gas pimienta a personas que informaban de los motivos de la huelga en Mercamadrid, donde 13 recibieron atención sanitaria y una fue detenida.

El Sindicato de Inquilinas reportó al menos ocho manifestantes heridos en otra carga policial en instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Los sindicatos y varios partidos de izquierda criticaron la actuación policial y hablaron de violencia, represión y una actitud hostil de las fuerzas de seguridad. En las primeras horas se reportaron también incidentes menores, con forcejeos con la policía cerca del principal mercado mayorista.

Por sectores, CCOO y UGT situaron el seguimiento así:

Puertos y automoción: 90%, con paro total, aseguraron, en fábricas de algunas marcas.

Industria cárnica: 85%.

Recogida de basura: 82%.

Sector energético: 75%.

Sector sociosanitario: 38%, con servicios mínimos garantizados.

En Algeciras, las terminales de contenedores permanecieron paralizadas, según fuentes portuarias, y en Valencia el paro fue masivo, de acuerdo con varios sindicatos. El consumo eléctrico del país bajó hasta 15,5% entre las 10:00 y las 11:00 horas, hora local, frente a lo previsto por Red Eléctrica, y en Cataluña cayó 15% respecto al día anterior, según el gobierno regional.

El alquiler medio en España casi se ha duplicado en los últimos diez años. A finales de octubre, una colisión de dos trenes de alta velocidad, el segundo desastre ferroviario mortal del año en el país, mató a 69 personas, un episodio que antecede a la campaña electoral. El PP y Vox, de extrema derecha, sostienen que los sindicatos intentan ayudar a Sánchez después de meses de encuestas que muestran a los votantes inclinándose por un cambio.

Oriol Bartomeus, profesor de ciencia política de la Universidad Autónoma de Barcelona, afirmó que al PSOE le conviene que no haya disturbios y que la huelga devuelva el debate electoral al terreno de la vivienda. En su opinión, si el paro deriva en violencia o tiene baja participación, la derecha podría beneficiarse, y el PP espera que acabe mal para poder hablar de caos. Sánchez publicó esta semana en X un video en el que elogió conquistas como la semana laboral de 40 horas y el seguro nacional de salud, fruto del movimiento obrero, y advirtió que la derecha traería austeridad.

CT