Internacional

Murió Alexánder Darchiev, Embajador de Rusia en EUA: 'Falleció Repentinamente'

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso confirmó el deceso del diplomático

Alexánder Darchiev, embajador de Rusia en EUAAlexánder Darchiev, embajador de Rusia en EUA, murió a los 66 años. Foto: X @mfa_russia

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El embajador ruso en EUA, Alexander Darchiev, ha muerto a los 66 años. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia lo anunció en redes sociales. Información en desarrollo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+