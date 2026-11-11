Murió Alexánder Darchiev, Embajador de Rusia en EUA: 'Falleció Repentinamente'

Este miércoles, se dio a conocer la muerte de Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos de América (EUA), a los 66 años. Sin embargo, no se dieron más detalles sobre la causa ni el lugar de su fallecimiento.

Mediante redes sociales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia confirmó la noticia y aseguró que el recuerdo del diplomático “permanecerá para siempre en nuestros corazones”.

La cancillería rusa calificó al embajador como "destacado diplomático" y "brillante especialista en Estados Unidos".

¿Quién fue Alexandre Darchiev, embajador de Rusia en EUA?

Alexandre Darchiev asumió sus funciones en Washington en marzo de 2025, en pleno acercamiento entre ambos países impulsado por los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, especialmente en torno a la guerra en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

Darchiev había reemplazado en Washington a Anatoli Antonov, quien dejó el cargo vacante desde octubre de 2024, en medio de las tensiones entre Moscú y la administración del expresidente estadounidense Joe Biden por el conflicto en Ucrania. También ocupó estos cargos: