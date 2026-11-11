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Accidente de Avión Hoy en Quebec: Aeronave se Estrella Antes del Día del Recuerdo

Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas

Accidente de Avión Hoy en Quebec: Aeronave se Estrella Antes del Día del RecuerdoAvión es trasladado a la pista de aterrizaje en Canadá durante 2025. Foto: Reuters

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Un avión se estrella en Quebec antes del Día del Recuerdo. Aún no se sabe si hay heridos. Autoridades investigan.

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