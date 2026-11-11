Accidente de Avión Hoy en Quebec: Aeronave se Estrella Antes del Día del Recuerdo

Una aeronave se estrelló la mañana de este miércoles en St-Georges-de-Beauce, en la provincia de Quebec, Canadá, de acuerdo con una publicación de Paul St-Pierre Plamondon, primer ministro de Quebec.

El político informó que la aeronave tenía previsto participar en las conmemoraciones del Día del Recuerdo, aunque no proporcionó detalles sobre las circunstancias del accidente.

A través de sus redes sociales, señaló que se mantiene en contacto con el ministro de Seguridad Interior, Guy Lapointe Jr., para conocer más información sobre lo ocurrido y determinar si el gobierno de Quebec puede brindar algún tipo de apoyo.

Hasta el momento, se desconoce si el piloto u otras personas resultaron lesionadas, por lo que no se ha confirmado el saldo del accidente.

St-Pierre Plamondon expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias, mientras se espera que las autoridades proporcionen más información sobre el desplome de la aeronave.

En una publicación posterior, Paul St-Pierre Plamondon informó que el piloto de la aeronave falleció a consecuencia del accidente y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las causas del desplome ni sobre las circunstancias en las que ocurrió.

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