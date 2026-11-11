Internacional

Más de 2 Millones de Feligreses Asisten a Misa del Papa León XIV en Argentina

Se trata de la eucaristía más multitudinaria del sumo pontífice, quien realiza una gira por Latinoamérica

El papa León XIV en ArgentinaEl papa León XIV se despide al final de una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján en Argentina. Foto: EFE

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El papa León XIV cierra su visita a Argentina con una misa multitudinaria en Luján. Más de 3 millones de personas participaron en este evento sin precedentes. Conoce más detalles.

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