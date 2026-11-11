Más de 2 Millones de Feligreses Asisten a Misa del Papa León XIV en Argentina

Más de dos millones de personas asistieron este miércoles a la misa del papa León XIV en Luján, Argentina, la más multitudinaria de su pontificado, en el cierre de su visita de cuatro días al país.

"Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos (...), me he sentido como en casa", dijo el sumo pontífice al despedirse de la multitud en torno a la Basílica de Luján, ciudad 75 kilómetros al oeste de Buenos Aires y sitio de peregrinación de los católicos.

Cabe recordar que el papa realiza una gira de 12 días por tres naciones de Latinoamérica, que culminará el 17 de noviembre. León celebró una misa matutina al aire libre en ​la ciudad de Luján, la localidad de devoción católica más importante de Argentina, donde multitudes de peregrinos se concentraron días antes para recibirlo.

La multitud se extendió por kilómetros a las afueras de ‌la ciudad situada una hora al oeste de Buenos Aires, donde muchas personas se amontonaron sobre las vallas de seguridad para corear: "León, León, León". Muchos ondearon banderas blancas y amarillas del Vaticano al paso del papamóvil descapotable.

Papa León XIV regresa a Perú

Previamente, el sumo pontífice visitó una penitenciaría en la ciudad de Buenos Aires, en una nueva muestra de su defensa de grupos marginados que ha puesto de relieve las críticas de la Iglesia a los recortes presupuestarios que el presidente argentino ultraliberal Javier Milei aplicó a los programas sociales.

Tras dejar Argentina, el papa, que posee ciudadanía estadounidense y ‌peruana, inició la etapa personal del viaje al extranjero más intenso realizado por un líder de la Iglesia Católica en décadas, al regresar ⁠a Perú, el lugar donde sirvió como misionero durante 20 años antes de ser elegido pontífice el año pasado.

En Perú se esperan momentos conmovedores, ya que León, el primer papa de ese país, se encontrará con viejos amigos y pasará tres días en su "querida" ciudad norteña de Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023. La visita también pondrá a prueba su disposición a involucrarse directamente en la política de su país de adopción.