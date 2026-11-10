Internacional

Papa León XIV Oficia Misa en Córdoba, la Segunda Ceremonia Masiva en Argentina

La celebración religiosa se realizó en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

Papa León XIV en la misa masiva en Córdoba, Argentina

Papa León XIV en la misa masiva en Córdoba, Argentina. Foto: EFE

Segunda misa masiva del papa León XIV en Argentina

Segunda misa masiva del papa León XIV en Argentina. Foto: EFE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El papa León XIV oficia misa para 650,000 personas en Córdoba, Argentina. Un evento lleno de fe y unidad en la Escuela de Aviación Militar. Descubre más sobre su gira en América Latina.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+