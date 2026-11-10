Papa León XIV Oficia Misa en Córdoba, la Segunda Ceremonia Masiva en Argentina

La segunda misa masiva del papa León XIV se realizó en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el recinto de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), a las 10:00 hora local.
Desde la tarde del lunes, cientos de fieles procedentes de todas las provincias de Argentina y de países como Paraguay y Venezuela participaron en una vigilia que incluyó actuaciones de artistas populares, espacios de oración y un espectáculo de drones que proyectó mensajes sobre la inclusión y la unidad, entre ellos la frase: "Nadie sobra".
Después de la misa de hoy, el pontífice recorrerá parte de la ciudad de Córdoba en el papamóvil para saludar a los fieles que se congreguen a lo largo del trayecto, hasta llegar a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas.
A las 16:55 hora local, el papa regresará al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella para tomar el vuelo que lo llevará nuevamente a Buenos Aires.
En la capital de Argentina, el papa se reunirá por la noche con jóvenes en el Monumento de los Españoles.