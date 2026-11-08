Internacional

Papa León XIV Pide Respetar a las Esposas; 11 Mujeres son Asesinadas al Día en Latinoamérica

La mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas

Foto: AFPFoto: AFP

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