Polonia Investiga como Terrorismo Tiroteo en Cracovia que Dejó Seis Muertos

La Fiscalía Nacional de Polonia abrió una investigación por un posible delito de carácter terrorista tras el tiroteo indiscriminado ocurrido el sábado en la plaza del Mercado de Cracovia, que dejó seis personas muertas y 15 heridas. El presunto atacante, un ciudadano polaco de 24 años, permanece hospitalizado en estado crítico y bajo custodia policial.

De acuerdo con un comunicado difundido este domingo en la red social X, la investigación está a cargo de un fiscal de la sección de Cracovia del Departamento de Investigación de la Fiscalía Nacional. El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el ataque como terrorismo, aunque las autoridades todavía no han establecido el móvil de la agresión.

El sospechoso, quien según las autoridades está fascinado por ideologías de extrema derecha, abrió fuego a plena luz del día en uno de los sitios más concurridos de la ciudad, frecuentado por turistas y habitantes locales. Durante el intento de detención, los agentes dispararon contra él y lo hirieron de gravedad. Dos policías también resultaron lesionados.

Entre las seis víctimas mortales se encuentra un ciudadano británico, informó el jefe de la Policía, Marek Boron. Además, cinco de los 15 heridos son extranjeros procedentes del Reino Unido, Portugal, Rusia, Alemania y Austria, según autoridades regionales citadas por la agencia PAP.

En paralelo, la Fiscalía investiga como homicidio con arma de fuego el hallazgo de tres cuerpos en el domicilio del detenido, ubicado en Ostrowiec Świętokrzyski. Las víctimas fueron identificadas como sus padres, de 53 y 52 años, y su hermana, de 21.

Este domingo, la plaza del Mercado permanecía acordonada mientras habitantes y visitantes colocaban velas en memoria de las víctimas. El ataque conmocionó a Cracovia, que recibió 16.5 millones de turistas el año pasado y es uno de los principales destinos turísticos de Polonia.