Internacional

Polonia Investiga como Terrorismo Tiroteo en Cracovia que Dejó Seis Muertos

El presunto atacante, un ciudadano polaco de 24 años, permanece hospitalizado en estado crítico

Foto: AFPFoto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+