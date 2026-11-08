Internacional

De Autos de Lujo a Avionetas y un Yate: Las Incautaciones en el caso Ueno en Paraguay

Según los registros del Ministerio Público y la Policía, hasta la fecha han sido decomisados nueve vehículos de alta gama

AvionetaSe aseguraron dos avionetas como parte de las investigaciones del caso Ueno bank. Foto: Fiscalía de Paraguay
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+