Seguridad

Familia es Baleada en la Carretera Guadalajara-Morelia; Hay un Menor Herido

Los responsables atacaron a las víctimas a la altura del municipio de Tlajomulco de Zúñiga; el estado de salud de los afectados es reservado

Patrulla de TlajomulcoAutoridades están en búsqueda de los responsables. Foto: N+

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Familia atacada en la carretera Guadalajara-Morelia: encapuchados disparan y hieren a un menor. La policía busca a los responsables.

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