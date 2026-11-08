Familia es Baleada en la Carretera Guadalajara-Morelia; Hay un Menor Herido

Una mujer, un hombre y un menor de edad resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego luego de ser atacados por sujetos encapuchados y fuertemente armados cuando circulaban a bordo de una camioneta sobre la carretera Guadalajara-Morelia, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Las víctimas llegaron por sus propios medios a un hospital privado ubicado en el cruce de las calles Vicente Trigo y Ávila Camacho, en la colonia Santa Cruz de las Flores, donde recibieron atención médica.

De acuerdo con la versión de los afectados, los agresores viajaban en una camioneta blanca con vidrios polarizados e intentaron cerrarles el paso. Al no conseguirlo, realizaron varias detonaciones de arma de fuego en su contra.

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Autoridades municipales y estatales resguardaron la zona donde quedó el vehículo en el que viajaban los integrantes de la familia.

Una vez que ingresaron al hospital, autoridades informaron que el estado de salud de los tres integrantes de la familia era reservado. Hasta el momento, no se han dado a conocer sus edades.

Elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco fueron requeridos para asegurar posibles indicios e iniciar las investigaciones correspondientes, así como para tratar de localizar a los presuntos responsables, quienes habrían escapado con rumbo desconocido.