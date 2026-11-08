Economía

Sorteo Buen Fin 2026 del SAT: Requisitos, Compra Mínima y Premios de Hasta 250,000 Pesos

Del 13 al 17 de noviembre, los mexicanos podrán adquirir bienes y servicios con descuentos irresistibles

Compras por el Buen Fin en MéxicoCompras por el Buen Fin en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Quieres ganar hasta 250,000 pesos? Participa en el sorteo del Buen Fin 2026 del SAT. Compra del 13 al 17 de noviembre con tarjeta en comercios registrados y entra automáticamente. ¡No te quedes fuera!

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