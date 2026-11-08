Sorteo Buen Fin 2026 del SAT: Requisitos, Compra Mínima y Premios de Hasta 250,000 Pesos

El Buen Fin 2026 está cada vez más cerca y muchas personas ya están preparadas para realizar compras con atractivos descuentos en México; aquí te decimos cuáles son las bases para participar en el sorteo organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el que puedes ganar hasta 250,000 pesos.

¿Cuándo es el Buen Fin 2026?

El Buen Fin, uno de los eventos más esperados del año, se realizará durante cinco días, del 13 al 17 de noviembre de 2026, periodo en el que México tendrá un fin de semana largo por el feriado del 16 de noviembre con motivo del aniversario 116 de la Revolución Mexicana.

Durante los cinco días, podrás adquirir bienes y servicios con un atractivo esquema de descuentos en varios establecimientos.

Requisitos para participar en el sorteo del Buen Fin 2026

Las compras que realices durante el Buen Fin 2026 te darán la oportunidad de participar en el sorteo que organiza el SAT, el cual cuenta con un premio mayor de 250,000 pesos. ¿Cómo puedo concursar? Aquí te decimos los requisitos y la compra mínima.

Para participar el el sorteo del Buen Fin debes realizar tus compras del 13 a 17 de noviembre en comercios registrados y pagar con tarjeta de crédito o débito de alguno de los bancos participantes.

No es necesario algún registro previo, solo debes comprar como mínimo 250 pesos y de forma automática ya estarás participando en el sorteo del Buen Fin.

Además del premio mayor, los participantes podrán concursar por 321,260 premios de entre 500 y 20,000 pesos.

¿Cómo puedo saber si gané el premio mayor?

El 4 de diciembre de 2026, se realizará el sorteo del Buen Fin, el cual podrás seguir en vivo a través de la transmisión en el canal oficial del SAT en YouTube. Los resultados estarán disponibles desde el 7 de diciembre.

Recuerda que es importante realizar tus compras con responsabilidad financiera, en establecimientos participantes y con tarjetas de crédito o débito.

Con información de N+.

RMT