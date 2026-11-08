Sociedad

Jornada Laboral de 40 Horas: ¿Cómo se Pagarán las Horas Extra en México en 2027?

A partir del 1 de enero del próximo año, la jornada laboral se reducirá a 46 horas en nuestro país

Traslado de trabajadores en Ciudad de MéxicoFoto: N+

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¿Sabías que en 2027 la jornada laboral en México será de 46 horas? Descubre cómo se pagarán las horas extra y qué cambios vienen hasta 2030.

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