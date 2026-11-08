Jornada Laboral de 40 Horas: ¿Cómo se Pagarán las Horas Extra en México en 2027?

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas ya es una realidad en México; aquí te decimos cómo se pagará el tiempo extra a partir de 2027, año en que oficialmente entrará en vigor la reforma constitucional.

Actualmente, la reducción de la jornada laboral atraviesa por un periodo de transición, y a partir de 2027, bajará de forma gradual.

El 1 de enero de 2027, la jornada laboral se reducirá a 46 horas; en 2028, a 44; en 2029, a 42 y en 2030, alcanzará las 40.

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los trabajadores tendrán una jornada diaria máxima de ocho horas, tiempo con el que se puede cubrir una semana de cinco días con al menos un día de descanso.

La reforma también establece pago de horas extra, prima dominical, pago de días festivos, regulación de tiempo de comida y vacaciones.

¿Cómo se pagarán las horas extra a partir de 2027?

Actualmente, la ley permite hasta nueve horas extra pagadas al doble y las que exceden ese límite, al triple, sin tope máximo.

Con la reforma constitucional, las horas extra se mantienen como un acto voluntario de los trabajadores con un límite de 12 horas pagadas al doble y cuatro, al triple.

Con la nueva modalidad, las horas extra comenzarán a contarse a partir de la hora 41, y no de la 49 como actualmente ocurre.

A partir de 2027, se pasará de un esquema sin límite definido a un máximo de 56 horas semanales.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el tiempo extraordinario no podrá ser mayor a cuatro horas a la semana y obliga al empleador a pagar un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada diaria.

La ley también indica que el tiempo extraordinario no podrá rebasar las 12 horas.

A partir del 1 de enero de 2027, el pago de las horas extra quedará de la siguiente forma:

2027: primeras nueve horas con pago al doble, a partir de la hora 10, al triple.

2028: primeras 10 horas con pago doble; a partir de la hora 11, al triple.

2029: primeras 11 horas con pago al doble; a partir de la hora 12, al triple.

2030: primeras 12 horas con pago al doble; a partir de la hora 13, al triple.

Con información de N+.

RMT