Sociedad

Sin Montos ni Fechas, INE Ofrece Diálogo a Personal de Módulos ante Posible Paro

Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) han pedido mejores condiciones salariales y laborales

Sin Montos ni Fechas, INE Ofrece Diálogo a Personal de Módulos ante Posible ParoAspectos de las inmediaciones del Instituto Nacional Electoral. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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Tensión en el INE: empleados de módulos amenazan con paro nacional. Buscan mejores condiciones laborales y el INE ofrece diálogo. ¿Habrá solución?

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