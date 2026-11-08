Sin Montos ni Fechas, INE Ofrece Diálogo a Personal de Módulos ante Posible Paro

En medio de las tensiones en el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y una docena de funcionarios más, ahora los trabajadores del organismo impulsan un paro nacional para el próximo lunes 9 de noviembre en 20 estados del país.

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A través de un comunicado, el INE reconoció sus demandas y ofreció un diálogo con el personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), quienes exigen mejores condiciones laborales, salariales y operativas.

“Estamos retomando el diálogo con quienes integran esta institución, con plena disposición para escuchar sus planteamientos, conocer sus preocupaciones y construir alternativas de solución a todas sus inquietudes”, dijo el Instituto Electoral.

Reconoció que la operación de los trabajadores de módulos en donde se emiten las credenciales de elector es “fundamental para el cumplimiento de las atribuciones del INE”. Sin embargo, el comunicado no establece fechas de una próxima reunión ni los montos de un posible aumento.

En ese sentido, el órgano electoral indicó que están analizando, de manera colegiada, las distintas alternativas “para mejorar sus condiciones laborales, considerando las necesidades identificadas y las posibilidades institucionales y presupuestales”, de forma viable, responsable y sostenible.

Entre las principales demandas de los trabajadores del INE se encuentra un incremento salarial de al menos dos salarios mínimos.

Además, piden mejorar la infraestructura y renovar el equipo, además de materiales de trabajo de los módulos de atención ciudadana.

También solicitaron establecer una jornada laboral justa, similar a la de otras dependencias gubernamentales.

TLS