Seguridad

Detienen a ‘Na Shio Terán’, Madre de Líder de Grupo Criminal 'Los Cromos' en Oaxaca

La sospechosa es identificada como presunta responsable del delito de homicidio calificado en agravio de un hombre en la región del Istmo

La madre del líder del grupo criminal fue detenido en OaxacaFoto: FGEO

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Capturan a 'Na Shio Terán', Madre de Líder de 'Los Cromos' | N+