Detienen a ‘Na Shio Terán’, Madre de Líder de Grupo Criminal 'Los Cromos' en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca informó los detalles de la aprehensión de A.S.T., alias “Na Shio Terán”, como probable responsable del asesinato de un hombre, R.E.M., exalcalde de San Pedro Tapanatepec, en la región del Istmo.

Según las autoridades, la ejecución de la orden de aprehensión ocurrió este sábado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes trasladaron a la mujer ante la autoridad correspondiente para continuar con los procedimientos legales.

Las investigaciones refieren que el homicidio ocurrió el 30 de mayo de 2023, cuando la víctima se encontraba en calles del barrio Cantarranas, en San Pedro Tapanatepec, donde fue privada de la vida mediante disparos de arma de fuego.

“Na Shio Terán” es identificada como madre de Iván "N", alias “El Cromo” o “Comandante Cromo”, el líder del grupo criminal “Los Cromos”, con operación en la región del Istmo de Tehuantepec.

Esta célula delictiva, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es señalada por amenazar a pequeños y grandes comerciantes a cambio del cobro de piso o extorsiones.

También está relacionada con la venta de drogas y homicidios donde emplean extrema violencia. Asimismo, participan en la gestión de redes de protección para el tráfico de migrantes y en la extracción ilegal de combustible.

"El Cromo" o "Comandante Cromo" fue detenido el 16 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en un operativo conjunto de la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia; se encuentra en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

EPP