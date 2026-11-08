Cruz Azul Vence a Tigres en 'El Volcán' y Se Afianza en la Lucha por el Liderato

Rodolfo Rotondi apareció oportunamente en el área para darle a Cruz Azul una victoria de 3-2 en la cancha de Tigres, un resultado que coloca provisionalmente a La Máquina en la cima del torneo Apertura 2026 en su penúltima jornada.

Rotondi anotó el gol del triunfo en "El Volcán" con un remate cruzado a los 78 minutos. Previamente, Nicolás Ibáñez (24′) y Andrés Montaño (51′, de penal) habían adelantado al conjunto celeste.

Por parte de los felinos, Juan Brunetta (39′) y Guillermo Martínez (65′) respondieron para empatar el encuentro de forma momentánea.

Con esta quinta victoria consecutiva, el vigente campeón Cruz Azul asciende al primer puesto con 32 puntos, a la espera de los resultados de América (29) frente a Pumas y de Chivas (29) ante León, en una intensa disputa por el liderato de cara a la liguilla.

Tigres, por su parte, confirmó su mal momento al sufrir su tercera derrota en un lapso de cuatro partidos sin ganar, consumando un torneo complicado en cuya jornada anterior quedó eliminado.

En el plano individual, Montaño sumó su sexto partido consecutivo marcando gol. Quedó a sólo un encuentro de igualar la histórica racha de Carlos Hermosillo con la camiseta celeste.

Cruz Azul cerrará la fase regular visitando a Chivas, en un enfrentamiento directo que podría definir al líder del torneo.

ASJ