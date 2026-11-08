Deportes

Cruz Azul Vence a Tigres en 'El Volcán' y Se Afianza en la Lucha por el Liderato

La Máquina cerrará la fase regular visitando a Chivas, en un enfrentamiento directo que podría definir al líder del Apertura 2026

Cruz Azulel vigente campeón Cruz Azul asciende al primer puesto con 32 puntos. Foto: Reuters.

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