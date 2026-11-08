Deportes

Pumas Empata con América en el Clásico Capitalino; Las Águilas Pierden el Liderato

El encuentro de la Jornada 16 del Apertura 2026 estuvo marcado por dos penales, uno para cada lado

Pumas América clásico capitalinoEl cuadro americanista podría caer al tercer puesto si Chivas se impone este domingo a León. Foto: Reuters.

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