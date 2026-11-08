Pumas Empata con América en el Clásico Capitalino; Las Águilas Pierden el Liderato

Pumas empató 2-2 ante América en el Clásico Capitalino y complicó más sus posibilidades de acceder a la Liguilla, mientras que Las Águilas perdieron el liderato del Apertura 2026, que tomó Cruz Azul.

Los universitarios vinieron dos veces de atrás para lograr la igualada en su propia cancha, en un encuentro que fue definido por dos penales, uno de cada lado.

El equipo azulcrema se quedó en segundo lugar de la tabla general con 3o puntos y, previamente, los celestes sumaron 32 unidades al vencer de visita a Tigres por 3-2 para ubicarse en la cima del torneo.

Además, el cuadro americanista podría caer al tercer puesto si Chivas se impone este domingo a León.

El equipo de la UNAM está en posición 11 con 21 puntos y necesita ganar su próximo partido ante Monterrey, que se disputará en el Olímpico Universitario dentro de dos semanas, debido a la pausa por la Fecha FIFA.

Además, debe esperar una combinación de resultados, pues Los Rayados tienen un juego pendiente contra Querétaro el sábado, lo que podría dificultar más el panorama para los dirigidos por el argentino Esteban Solari.

Los universitarios ya no dependen de sí mismos y prácticamente necesitan un milagro.

La noche de este sábado, el América tuvo dos veces la ventaja con goles de Alejandro Zendejas y Henry Martín. Los felinos igualaron con anotaciones de César Huerta y del paraguayo Robert Morales.

Tanto el capitán de Las Águilas como "La Pantera" marcaron desde los once pasos.

Zendejas adelantó al conjunto azulcrema apenas a los tres minutos, al rematar de cabeza y en plancha un centro de Miguel Borja.

La respuesta auriazul fue inmediata: César Huerta emparejó el marcador a los cuatro minutos al definir desde el corazón del área.

Durante el primer tiempo, Morales había enviado el balón a las redes los 36 minutos, pero la anotación fue invalidada tras la revisión del VAR por una posición adelantada.

Rebasados apenas los primeros 20 minutos se desató un conato de bronca que derivó en tarjetas amarillas para César Huerta y Morales por Pumas, así como para Kevin Álvarez y Erick Sánchez por el bando visitante.

Henry Martín devolvió la ventaja a Las Águilas a los 72 minutos con una impecable ejecución de penal, tras una falta que él mismo recibió por parte de Pablo Bennevendo.

Tan solo cinco minutos después, el árbitro César Arturo Ramos señaló una nueva pena máxima por una falta de Santiago Ramos Mingo sobre el brasileño Nathan Silva

"La Pantera" Morales cobró con potencia arriba a los 77′ para decretar el resultado definitivo.

En la última jornada, América visitará a Tigres, mientras que Pumas recibirá a Monterrey en un duelo crucial en el que ambas escuadras buscarán amarrar su boleto a la fase final.

ASJ