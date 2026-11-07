Argentina Decidió No Usar la Playera Número 10 Luego del Adiós de Messi

Hace un mes que Lionel Messi dijo adiós a la Selección de Argentina, pero aún resuena a estas alturas. Justo hoy trascendió que el entrenador Lionel Scaloni y la Federación coincidieron en que no se usará el número 10 en un buen lapso de tiempo.

Así que ningún jugador de la Albiceleste portará el “Diez” en el dorsal para los partidos de la Fecha FIFA de noviembre, pese a que los medios argentinos aseguran que hay varios candidatos para usarlo, entre ellos Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nico Paz.

La medida adoptada es una manera de seguir rindiendo tributo a Lionel Messi, quien llevó a Argentina a tres finales de la Copa de Mundo, misma que levantó en Qatar 2022 ante Francia. En Brasil 2014 cayó 1-0 ante Alemania, mientras que en el Mundial 2026 perdió 1-0 con España.

La decisión de no usar el número 10 en la Selección de Argentina se extenderá hasta el 2027. Así que para los duelos ante Uruguay (viernes 13 de noviembre) y Costa Rica (martes 17 de noviembre? quedará fuera de los registros aprovechando que la FIFA no exige numeración consecutiva para los amistosos internacionales.

Todo apunta a que será hasta la última semana de marzo del 2027 que el número 10 volverá a aparecer en una convocatoria de Argentina, justo cuando se llevará a cabo la próxima ventana de partidos internacionales.

En otro tema, hay que mencionar que puede convertirse este fin de semana en el primer futbolista en la historia de la Major League Soccer (MLS) en ser bicampeón de goleo. En la actual temporada lleva 26 tantos y supera por 4 al croata Petar Musa, del FC Dallas.

Messi y el Inter Miami enfrentan este sábado al Charlotte FC y seguramente que sus compañeros lo apoyarán para que aumente su cuota goleadora. Mientras que Musa y el FC Dallas se verán las caras con el Colorado Rapids.

Aunque en la historia de la MLS hay varios futbolistas con dos títulos de goleo, ninguno de ellos pudo obtenerlos de manera consecutiva. Así que el astro argentino puede sumar ese récord a su exitoso currículum.

Predrag “Preki” Radosavljevic fue máximo goleador en 1997 y 2003, también Taylor Twellman (2002, 2005), Jeff Cunningham (2006, 2009), Chris Wondolowski (2010, 2012) y Bradley Wright-Phillips (2014, 2016) pero no pudieron hacerlo en dos torneos seguidos.

Por si no bastara, todo indica que Messi se quedará con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del 2026 gracias a sus goles y asistencias. Sería el tercero para “La Pulga” en tres temporadas completas en el Inter Miami. Ningún jugador en los 31 años de MLS cuenta con tres premios MVP.

Con información de N+