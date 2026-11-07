Deportes

Argentina Decidió No Usar la Playera Número 10 Luego del Adiós de Messi

Como una manera de homenaje a “La Pulga” el entrenador Lionel Scaloni optó porque nadie use el mítico dorsal en la Albiceleste. Esto es lo que sabemos

Messi jugó su último partido con la Albiceleste el 6 de octubre de 2026 en el Estadio Monumental de Buenos Aires contra la Selección de Benín.Messi jugó su último partido con la Albiceleste el 6 de octubre de 2026 en el Estadio Monumental de Buenos Aires contra la Selección de Benín. Foto: Reuters

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