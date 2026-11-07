Homicidios

Hombre es Asesinado a Balazos Frente a un Supermercado en Chihuahua

La víctima se encontraba a bordo de su vehículo cuando fue atacada a balazos por un sujeto armado

Hombre es Asesinado a BalazosHombre es Asesinado a Balazos. Foto: N+

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Un hombre es atacado a balazos en su vehículo frente a un supermercado en Chihuahua.

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