Hombre es Asesinado a Balazos Frente a un Supermercado en Chihuahua

La tarde de este viernes se reportó el homicidio de un hombre de aproximadamente 40 años, quien fue atacado a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo, frente a un supermercado ubicado sobre la avenida José Fuentes Mares, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil de color rojo arribó al lugar y de él descendió un sujeto armado, quien disparó contra la víctima. El hombre recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza, lo que le provocó la muerte.

Tras el ataque, elementos de seguridad acudieron al sitio y procedieron a resguardar el área para permitir que personal de la Fiscalía llevara a cabo las investigaciones correspondientes. En el lugar, los agentes informaron que no fueron localizados casquillos percutidos.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayor información sobre la identidad de la víctima ni sobre el posible móvil de la agresión. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se den a conocer más detalles sobre los responsables y las circunstancias del homicidio.