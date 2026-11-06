Homicidios

Ataques Armados Dejan una Mujer Sin Vida y Un Herido en Ensenada, Baja California

Elementos de la FGE e instituciones de seguridad desplegaron operativos en ambos sectores para procesar las escenas del crimen

Ataques Armados Dejan una Mujer Sin Vida y Un Herido en Ensenada, Baja CaliforniaAtaques Armados Dejan una Mujer Sin Vida y Un Herido en Ensenada, Baja California | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+