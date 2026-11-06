Ataques Armados Dejan una Mujer Sin Vida y Un Herido en Ensenada, Baja California

Dos hechos violentos registrados de manera casi simultánea dejaron un saldo de una mujer sin vida y un hombre herido por proyectil de arma de fuego en distintas colonias del municipio de Ensenada.

El primer ataque se suscitó en la colonia Lomas de la Presa, donde elementos de seguridad y paramédicos acudieron tras recibir la alerta de detonaciones. En el sitio fue localizada una mujer de 54 años de edad que presentaba una herida de bala en el tórax, tras ser evaluada se reportó que ya no contaba con signos vitales.

Minutos más tarde, un segundo atentado movilizó a los cuerpos de emergencia hacia la colonia Colinas del Paraíso. En esa zona, un hombre de 57 años de edad fue alcanzado por los disparos, sufriendo impactos en el brazo y en el tórax. El lesionado recibió los primeros auxilios de urgencia en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Ambas escenas fueron acordonadas por la Policía Municipal y resguardadas por elementos de la Guardia Nacional, mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron cargo del levantamiento de indicios y la apertura de las carpetas de investigación correspondientes.

JMR