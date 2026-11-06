Asesinan a Taquero Mientras Atendía su Negocio en Salamanca

Un hombre fue atacado a balazos cuando se encontraba atendiendo su puesto de tacos en la colonia San Juan Chihuahua en Salamanca, Guanajuato.

Fue el pasado jueves alrededor de las 10:00 de la mañana cuando hombres armados agredieron al joven que fue identificado como Jonathan Prieto.

Tras los hechos, testigos informaron a la Central de Emergencias 911 para que acudieran a brindarle atención médica a la víctima.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y al llegar se percataron de que Jonathan se encontraba tirado y una mujer presentaba crisis nerviosa.

Paramédicos respondieron al llamado y acudieron a brindar atención a las víctimas, estabilizando a la testigo del ataque, quien no requirió traslado a un hospital.

Sin embargo, también confirmaron la muerte de Jonathan Prieto, quien presentaba varios impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

La calle Cazadora casi en su esquina con el bulevar Faja de Oro permaneció acordonada y resguardada por autoridades municipales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Registró un Incendio en la Colonia Cerrito De Jerez en León, Guanajuato

Personal de la FGE (Fiscalía General del Estado de Guanajuato) fueron los encargados de realizar el levantamiento de pesquisas y abrir una carpeta de investigación.

Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) llevaron al fallecido a Guanajuato, Capital a un anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.