Homicidios

Asesinan a Taquero Mientras Atendía su Negocio en Salamanca

La víctima fue identificada como Jonathan Prieto y se encontraba en su negocio cuando fue atacado a balazos, una mujer presentó crisis nerviosa

Asesinan a Taquero Mientras Atendía su Negocio en Salamanca.Asesinan a Taquero Mientras Atendía su Negocio en Salamanca. Foto: El Salmantino

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El joven fue integrante de una agrupación musical de regional mexicano, la cual confirmó la noticia en sus redes y publicó una esquela para su excompañero.

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