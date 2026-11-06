CFE te Ayuda a Renovar tu Lavadora: ¿Quiénes Pueden Aplicar al Programa de Apoyo?

Conservar los viejos electrodomésticos puede resultar más caro que adquirir un nuevo equipo como lavadoras, debido a que motores en mal estado pueden aumentar considerablemente el recibo de luz por su desgaste y baja eficiencia.

Por ello existe un programa poco conocido que busca que los hogares mexicanos adquieran equipos ahorradores de luz a través del Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI), un mecanismo de financiamiento que se cobra directamente a través del recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En N+ te contamos todo lo que debes saber para ayudarte a renovar electrodomésticos desde lavadoras, refrigeradores, aires acondicionados, entre otros.

¿Qué es el Programa ASI?

Se trata del Fideicomiso 728 Fideicomiso para la Aplicación de Aislamiento Térmico (FIPATERM) operado por la CFE, cuyo objetivo es financiar equipos ahorradores y aislamiento térmico para bajar el costo de tu recibo de luz.

El fideicomiso opera bajo el nombre Programa ASI (Ahorro Sistemático Integral), a través del cual se puede financiar el aparato nuevo e irlo pagando cada bimestre directamente en tu recibo de luz de la CFE, con plazos que van de 1 a 4 años.

¿Quiénes pueden aplicar al programa ASI?

El programa no es para todos los estados de la república, es especialmente para los estados en donde las temperaturas suelen ser más elevadas que en todo el país, es decir, en 12 entidades:

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Venta de lavadoras en Thailandia. Archivo. Foto: Reuters

Paso a paso: Requisitos para acceder al financiamiento

Ser usuario activo de la CFE (mínimo de 2 años)

Estar al corriente en los pagos de tu recibo de luz (sin adeudos).

Residir en el domicilio asociado.

Contar con tarifa doméstica aplicable según la región.

Presentar la documentación básica:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE).

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Recibo de luz (RPU) con antigüedad no mayor a tres meses.

¿Cómo aplicar al Programa ASI?

Ingresa a la página oficial de la página o haz clic aquí al ingresar; deslízate a la pestaña Programas y elige entre las opciones a renovar: En este caso presiona en “Lavadora”, en donde se ofrece un financiamiento de uno a cuatro años, con un equipo de 14 a 22 kilogramos de capacidad. Además, se garantiza que las lavadoras financiadas por Programa ASI cumplen con la normatividad oficial vigente: NOM-005-ENER.

Haz clic en “Cotizar” y, al ingresar a la página, debes colocar el RPU, que significa Registro Permanente de Usuario en la CFE, que es un número único para identificarte, este lo puedes encontrar en tu recibo de luz o en la aplicación oficial de la Comisión.

¿Cómo solicitar el financiamiento?

Ingresa al siguiente enlace dando clic aquí , puedes iniciar sesión o en caso de no tener cuenta, proceder a registrarte, en donde debes aportar datos como nombre, apellido, correo electrónico, contraseña, número de servicio, ingreso mensual, dirección, estado, municipio, código postal y verificar.

También puedes precalificar enviando un mensaje por WhatsApp o comunicándote a los números de atención regional o a la línea 071 de la CFE.

Para entregar tu documentación, deberán presentarte en la sucursal o Centro de Atención de la CFE más cercano, en donde un asesor revisará tu historial de consumo y validará que cumples con los requisitos. Revisa las ubicaciones dando clic aquí .

TLS