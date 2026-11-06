Sociedad

CFE te Ayuda a Renovar tu Lavadora: ¿Quiénes Pueden Aplicar al Programa de Apoyo?

Estos son los requisitos, el paso a paso para participar en el financiamiento de tu lavadora para ahorrar luz

lLavadora con tecnologíaWanda 2.0, un robot de uso general, coloca ropa en una lavadora en el stand de UniX AI durante el CES 2026, una feria anual de electrónica de consumo. Foto: Reuters
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