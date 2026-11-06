Sociedad

Arranca Paro de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Puebla

Se registra una manifestación en las instalaciones ubicadas en el Periférico Ecológico derivado al esquema de evaluación del desempeño del personal

Paro de trabajadores del Poder Judicial Federal de PueblaManifestación en el Poder Judicial Federal de Puebla. Foto: N+

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Inicia paro de trabajadores del Poder Judicial Federal en Puebla; protestan contra evaluaciones que podrían costarles sus empleos.

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