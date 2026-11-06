Arranca Paro de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Puebla

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación arrancan paro en Puebla derivado a la inconformidad con el nuevo esquema de evaluación; el Órgano de Administración Judicial respondió ante esta problemática.

La mañana de este 6 de noviembre los trabajadores salieron a manifestarse afuera de las instalaciones federales ubicadas en el Periférico Ecológico en busca de que sus peticiones sean escuchadas.

Esta movilización sería parte de un paro nacional el cual contempla al menos 17 estados de la República Mexicana; Los trabajadores señalan que este esquema de evaluación del desempeño del personal de la carrera judicial no reconoce su experiencia profesional.

Se sabe que serían evaluados a través de un examen, el cual temían que pusiera en riesgo su trabajo pues se especulaba que podrían perder su trabajo, sin embargo, las autoridades competentes respondieron que era falso.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) emitió un comunicado en donde dio a conocer que la evaluación del desempeño no pone en riesgo ningún empleo en el Poder Judicial Federal.

La evaluación del desempeño del personal de carrera judicial es parte de un cumplimiento de un mandato legal constitucional, el cual tiene el Órgano de Administración Judicial previsto en el artículo 100 de la Carta Magna y establecido en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial.

La autoridad mencionó que es falso que los exámenes programados para diciembre de 2026 puedan provocar el despido de trabajadores o la pérdida de sus plazas.

Órgano de Administración Judicial responde tras paro de personal de carrera judicial. Foto: OAJ

Esta primera evaluación será exclusivamente diagnóstica y no implicará aprobación ni reprobación; los resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal de carrera judicial.

De acuerdo al OAJ, su propósito es identificar las necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia.

Por último, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) reiteró su disposición de diálogo ante la convocatoria de paro que se ha hecho en distintas sedes del país.

Con información de N+

MCS