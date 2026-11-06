Internacional

¿Santiago Peña Aún Es Presidente de Paraguay o Qué Pasó con su Renuncia?

Paraguay atraviesa un momento tenso a nivel social y político ante el escándalo de UENO Bank

Santiago Peña Palacios, presidente de ParaguaySantiago Peña Palacios, presidente de Paraguay, durante encuentro con líderes de Japón. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Crisis en Paraguay: Santiago Peña renuncia tras el escándalo de Ueno Bank, pero el Congreso aún no acepta su salida. Conoce los detalles de este complejo escenario político.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+