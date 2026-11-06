¿Santiago Peña Aún Es Presidente de Paraguay o Qué Pasó con su Renuncia?

La crisis política en Paraguay ha colocado al presidente Santiago Peña Palacios en el centro de una de las mayores controversias institucionales de los últimos años. El mandatario presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre de 2026, en medio del escándalo financiero provocado por la intervención de Ueno Bank. Sin embargo, su salida del poder no se ha concretado y el Congreso decidió avanzar con un juicio político en su contra.

¿Santiago Peña sigue siendo presidente de Paraguay?

Hasta el viernes 6 de noviembre, Santiago Peña Palacios continúa siendo formalmente presidente de Paraguay, debido a que el Congreso todavía no ha resuelto su renuncia. Aunque presentó oficialmente su dimisión, la sesión legislativa convocada para tratarla quedó sin quórum después de que legisladores abandonaran el recinto.

La situación dio paso a un nuevo escenario político: la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político, cuyo desarrollo quedó en manos del Senado. Por tanto, Peña todavía no ha sido reemplazado por el vicepresidente Pedro Alliana.

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¿Por qué renunció Santiago Peña?

El detonante de la crisis fue la intervención de Ueno Bank, ordenada por el Banco Central del Paraguay después de detectar graves problemas de solvencia. Según las autoridades financieras, el índice de solvencia de la entidad cayó por debajo del 50% del mínimo exigido.

La medida generó preocupación entre sus aproximadamente 2.9 millones de clientes, quienes enfrentaron restricciones para acceder a sus depósitos. El problema adquirió dimensiones nacionales debido a la enorme cantidad de usuarios afectados y a las denuncias sobre recursos públicos y previsionales depositados en la entidad.

La controversia también alcanzó directamente al presidente. De acuerdo con la BBC, Peña fue accionista de Ueno Holding hasta 2025, una vinculación que alimentó cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y la relación entre su administración y el banco.

La dimisión no puso fin al conflicto. Legisladores opositores y representantes de otros sectores políticos defendieron la continuidad del juicio político para investigar las responsabilidades que se atribuyen al mandatario.

Uno de los puntos centrales de la discusión es que una renuncia aceptada podría permitirle acceder a la condición de senador vitalicio, con los fueros correspondientes. Sus críticos consideran que esto podría complicar eventuales investigaciones judiciales.

El Congreso acusa a Santiago Peña Palacios de mal desempeño de funciones, posibles conflictos de intereses y presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.

¿Habrá juicio político contra Peña?

Este viernes, el Senado comenzó formalmente el juicio político contra Peña, mientras él anunció que comparecerá para ejercer su derecho a la defensa y presentar sus argumentos.

Además, el Senado rechazó su solicitud de 72 horas adicionales para preparar esa defensa, según reportes de prensa. Mientras no se acepte formalmente su renuncia ni se produzca una destitución mediante el procedimiento constitucional, Peña permanece en el cargo.

El vicepresidente Pedro Alliana aparece como la figura llamada a asumir la Presidencia si se concreta la vacante.

Por ahora, Paraguay enfrenta una doble crisis: una financiera, por el caso Ueno Bank, y otra institucional, por el futuro de su jefe de Estado. La resolución del Congreso y del Senado determinará si Santiago Peña abandona definitivamente el poder o si debe continuar enfrentando el proceso político desde la Presidencia.

TLS