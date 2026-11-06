Detienen al Padre de Meghan Markle en Estados Unidos

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle y esposa del príncipe Harry, fue detenido en Florida, reportaron hoy medios estadounidenses.

El padre de Meghan Markle fue arrestado por autoridades federales en una residencia para personas mayores en Lakeland, Florida, tras las presuntas acusaciones que involucran material de abuso sexual infantil, informó Fox News.

Tras ser detenido, Thomas Markle compareció ante un tribunal de Florida, informaron las autoridades policiales de Estados Unidos.

La semana pasada, la policía británica anunció que iba a remitir las denuncias sobre el padre de Meghan Markle a las fuerzas del orden de otros países, después de que una investigación reveló que no fueron transmitidas a otras autoridades cuando se recibieron por primera vez.

Además, autoridades de Filipinas informaron que ya habían iniciado una investigación contra Thomas Markle por las presuntas acusaciones sobre posesión de imágenes de abusos sexuales a menores.

En una carta al periódico británico The Sun, la duquesa de Sussex reveló que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, por lo que cortó relación con él y le impidió contacto con sus hijos.

El material pornográfico fue hallado en la vivienda del suegro del príncipe Harry en Cebú, Filipinas, por Thomas Markle Jr., su hijo, quien denunció el caso ante la Policía.

Autoridades de Filipinas encontraron material relacionado con abuso sexual infantil en dispositivos hallados en vivienda de Thomas Markle. Foto. EFE

El padre de Meghan Markle residió en Filipinas hasta mediados de 2026, cuando se trasladó a la localidad de Lakeland, a unos 330 kilómetros al norte de Miami, en Florida, y recientemente ingresó en una residencia para pacientes con demencia.

De acuerdo con medios británicos, Thomas Markle fue arrestado por agentes del FBI, agencia que colaboró con la investigación abierta en Filipinas.

Las investigaciones iniciaron el 23 de octubre de 2026 en Filipinas. En total, se intervinieron cerca de 7,500 fotografías y un video, todos de menores de edad, con edades de entre 10 y 11 años.

Con información de N+ y agencias.

RMT