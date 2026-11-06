Internacional

El Exitoso Programa de Corea del Norte para Formar a Su Ejército de Hackers

Cada año, el gobierno selecciona entre 150 y 200 niños de secundaria para que estudien informática; después de un riguroso camino, los más brillantes llegan a la unidad cibernética del ejército

Kim Jong-un, líder norcoreano, da un discurso ante tropasKim Jong-un, líder norcoreano, da un discurso ante tropas. Foto: Reuters | Archivo

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