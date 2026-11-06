Internacional

En Perú, Trasladan por Partes la Estatua Gigante del Papa León XIV

La obra, en la que participó un equipo de 14 personas, salió del taller donde se moldeó rumbo al Callao, donde será ensamblada

El traslado de la estatua del papa León XIV se realizó durante la madrugada para evitar el tránsito citadinoEl traslado de la estatua del papa León XIV se realizó durante la madrugada para evitar el tránsito citadino. Foto: EFE

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