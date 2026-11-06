En Perú, Trasladan por Partes la Estatua Gigante del Papa León XIV

Perú se prepara para recibir al papa León XIV, quien este viernes inició su viaje pastoral de 12 días en Sudamérica, con el traslado de una estatua monumental de 14 metros de altura.

Aunque la nación andina será la última que visite el pontífice, luego de estar en Uruguay y Argentina, los preparativos por la llegada del líder religioso avanzan con rapidez.

La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV fue trasladada por partes en la madrugada de este viernes desde el taller en el que se moldeó hasta el parque frente al océano Pacífico donde se erigirá en el Callao, la provincia portuaria aledaña a la capital Lima.

Camiones de grandes dimensiones transportaron el cuerpo y el busto y brazos extendidos de la colosal figura, en una complicada maniobra logística que implicó un largo recorrido.

El viaje comenzó en el populoso distrito de Carabayllo y acabó en el Parque del Niño Gaelito, del Callao, donde la figura, de 12 metros de altura, se situará sobre un pedestal de 2 metros, para alcanzar un total de 14 metros.

Un hombre observa una parte de la estatua gigante del papa León XIV en Perú. Foto: EFE

La escultura, donada por la Caja Huancayo al Callao, fue elaborada en menos de dos meses por un equipo de 14 personas liderado por los artistas Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong, de la Escuela de Bellas Artes.

El alcalde del Callao, César Pérez, valoró el trabajo realizado por los artistas al destacar que en apenas 45 días lograron hacer una estatua que, en condiciones normales, tomaría cuatro meses elaborar.

Pérez reiteró su confianza de que León XIV se detenga a observar la efigie durante su visita al Perú del 11 al 16 de noviembre, pues señaló que se trata de una muestra de cariño de vecinos del Callao y de Lima.

Si bien esta estatua es la más grande, no es la primera que se dedica a León XIV en Perú, pues ya tiene al menos otras dos en Lambayeque, la región cuya capital es Chiclayo, donde hay otra de cuerpo entero en esa ciudad y un busto en Pimentel, también frente al mar.

La estatua del papa León XIV en Perú medirá en total 14 metros de altura. Foto: EFE

La inauguración de la escultura en el Callao está prevista para el próximo lunes 9 de enero, a las 17:00 horas (local), según anunció el alcalde, lo que coincidirá con el atardecer sobre el océano Pacífico.

Y es que el país está volcado con el pontífice, quien adoptó la nacionalidad peruana luego de vivir 20 años en esta nación. El papa llegó como misionero y en 2015, fue nombrado obispo de Chiclayo.

Durante su visita, Robert Prevost pasará por el Callao, además de por las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, junto a la localidad andina de Santa Cruz de Succhabamba, a donde irá en helicóptero.

ICM