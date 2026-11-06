Internacional

Polémica en Corea del Sur por Clases de Pasarela de Moda para Soldados de Élite

Modelos enseñaron a los militares el arte del 'catwalk'; según el Ejército, la actividad ayudaría a sus miembros a tener una postura adecuada al caminar

Militares surcoreanos saludan durante el Día de las Fuerzas ArmadasMilitares surcoreanos saludan durante el Día de las Fuerzas Armadas. Foto: Reuters | Archivo

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