Polémica en Corea del Sur por Clases de Pasarela de Moda para Soldados de Élite

Militares de élite de Corea del Sur recibieron clases de pasarela por parte de esbeltas modelos en minifalda de camuflaje, lo que ha desatado un escándalo político en ese país.

La oposición dijo que el Ejército se había vuelto "loco", luego de conocer que estos soldados, famosos por el fallido intento de imponer la ley marcial hace dos años, aprendieron a caminar y posar como en un desfile.

Entrenados para obedecer, en este caso lo hicieron bajo las instrucciones de las modelos, según se observa en videos publicados en el diario local Chosun Ilbo.

La actividad fue confirmada por el diario del propio Ejército surcoreano, que admitió que la unidad de fuerzas especiales organizó la actividad K-Walking Performance Military Festival el 29 de octubre.

Modelos enseñaron a militares de élite cómo caminar. Foto: TV Chosun

Como argumento para haber tomado este taller, los militares afirmaron que la actividad podría ayudar a los soldados a adoptar una postura correcta al caminar.

Las imágenes muestran a decenas de soldados siguiendo atentamente a las instructoras sobre el arte del 'catwalk', unos con botas y uniformes de camuflaje, y las modelos con tacones y coloridas gorras de oficial militar.

"No entiendo por qué se está enseñando esto a los miembros de las fuerzas especiales cuando hay tanto para lo que prepararse", dijo un oficial militar a la cadena local YTN.

Al final, el Ejército reconoció que no habían examinado lo suficiente si era pertinente la actividad y desde ahora reforzará la revisión de programas formativos.

ICM