Internacional

Autobús Choca contra Árbol en Lent, Francia: Hay Dos Muertos y 16 Heridos

El accidente ocurrió en la carretera departamental D22, en la localidad de Lent, en el departamento de Ain, Francia

Equipos de emergencia atienden un accidente en la localidad de Lent, en FranciaEquipos de emergencia atienden un accidente en la localidad de Lent, en Francia. Foto: Reuters

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