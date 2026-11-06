Autobús Choca contra Árbol en Lent, Francia: Hay Dos Muertos y 16 Heridos

Al menos dos personas murieron, una de ellas menor de edad, y otras 16 resultaron heridas tras un accidente carretero en el que estuvo inmiscuido un autobús de línea regional en el departamento de Ain, en Francia.

El diario Le Parisien informó que las autoridades señalaron que las personas que perdieron la vida eran un adulto joven y un menor de edad.

La Fiscalía de Bourg-en-Bresse detalló que al momento del incidente, en el autobús viajaban 43 personas, 15 de ellas menores de edad que iban a la escuela, por lo que abrió una investigación por homicidio vial.

El conductor, que resultó herido y fue hospitalizado, todavía no ha podido ser interrogado, indicó la Fiscalía, que elevó a tres el número de heridos en estado de urgencia absoluta.

Por su parte, la Prefectura de Ain detalló que se movilizaron 102 bomberos y 58 vehículos para rescatar a las personas que viajaban en la unidad. También se desplazaron 50 gendarmes para vigilar la carretera.

También fueron movilizados cuatro medios aéreos y ocho unidades terrestres del Servicio Móvil de Urgencias y Reanimación (SMUR).

Se habilitó un centro de atención para personas involucradas en el accidente y otro para atender a los familiares en un salón de eventos en Lent. Además, se ofrecerá atención psicológica.

El accidente se produjo hacia las 07:00 horas (local) en la carretera departamental D22, cuando el autobús que cubría la ruta Lyon-Bourg-en-Bresse se salió de la vía y chocó contra un árbol en una cuneta, según indicó el alcalde de la localidad, Yves Cristin.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente, ya que la carretera no presenta problemas en su trazo y tampoco representa dificultades para su conducción.

Con información de N+

ICM