Documentos Revelan que Oficina Electoral en Tamaulipas Contrató a Empresa Ligada al Crimen

El empresario y activista Gabriel Hernández Tovar denunció que Mario Güitián Rosas, presunto integrante del Cártel del Golfo, identificado como ‘La Chispa’, lo amenazó de muerte por haber presentado denuncias en su contra por extorsión y secuestro en Reynosa, Tamaulipas, en junio del 2024, también denunció que ‘La Chispa’, con sicarios del Cártel del Golfo, lo despojó de varias propiedades en esa ciudad fronteriza.

El 16 de julio de 2025, el empresario tamaulipeco Gabriel Hernández fue asesinado, seis días después de que autoridades estatales le quitaron la custodia policiaca que tenía por orden judicial.

N+ encontró que el Instituto Nacional Electoral (INE) pagó más de 10 millones de pesos a la empresa Cabiexm, de Mario Güitián Rosas, ‘La Chispa’, por servicios de seguridad privada, vigilancia y limpieza en las juntas distritales ejecutivas de Reynosa, Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas.

Entre 2021 y 2026, la representación estatal del instituto adjudicó de manera directa una serie de contratos a Ana María Juárez Hernández, representante de la empresa Cabiexm y esposa de Mario Güitián Rosas.

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Los contratos, que ascienden a 6.5 millones de pesos, establecen servicios de seguridad y vigilancia en los inmuebles de las juntas distritales ejecutivas números: 2 y 7 de Reynosa, la 3 de Río Bravo y la 4 de Matamoros, así como en los módulos de atención ciudadana, que se ubican en plazas y centros comerciales, en esa región fronteriza de Tamaulipas.

El INE también les adjudicó de manera directa contratos por casi 4 millones de pesos por labores de limpieza.

La empresa Cabiexm ofrece servicios de seguridad privada, vigilancia y control de accesos en Reynosa, Matamoros y Río Bravo.

Públicamente, Mario Güitián, ‘La Chispa’, se presenta como empresario y presume su amistad con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

En enero de 2024, en un informe de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad federal, Güitián Rosas es ubicado como integrante y operador de la facción de ‘Los Metros’, del Cártel del Golfo, dirigida por César Morfin ‘El Primito’ quien se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y quien es acusado por el gobierno de Estados Unidos de participar en el robo, tráfico de combustible y fentanilo.

‘La Chispa’ aparece específicamente como coordinador de logística del grupo criminal que se encarga de realizar las extorsiones en Matamoros y Reynosa.

Con información de Fátima Monterrosa.

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