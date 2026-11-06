Seguridad

Documentos Revelan que Oficina Electoral en Tamaulipas Contrató a Empresa Ligada al Crimen

La empresa Cabiexm recibió de forma directa contratos por concepto de seguridad y limpieza en oficinas del organismo electoral en Tamaulipas

Sesión del INESesión del INE. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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