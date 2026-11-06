Lista de Marchas, Concentraciones y Rodadas Programadas en la CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 6 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 7 concentraciones, una rodada de autos, una rodada en patines y 17 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Equipos Comunitarios de Salud ‘Ecos’ para el Bienestar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado marcharán a las 10:00 horas del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en avenida Félix Cuevas 540, colonia Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez con destino al Parque Acacias en Adolfo Prieto y José María Olloqui, colonia Acacias, alcaldía Benito Juárez y al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

El Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación se concentrará durante el día en diversas sedes del Poder Judicial de la Federación.

Tour Vintage México 2026. Rodarán a las 08:00 horas con inicio en el Parador Integral Parres en autopista a Cuernavaca 682, colonia Parres el Guarda y termina en el estado de Oaxaca de Juárez.

Patinadores rodarán a las 20:00 horas del Hemiciclo a Juárez con destino a la Torre Quadrata, en avenida Paseo de la Reforma 2654, colonia Lomas Altas, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ