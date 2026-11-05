Marchas

Evita la Marcha de Hoy en CDMX: Ruta y Alternativa Vial a Protesta por Mujer Desaparecida

Las manifestantes exigen la localización de Pamela Gallardo, desaparecida en 2017 en la zona del Ajusco

Protesta por desaparición de Pamela GallardoProtesta por desaparición de Pamela Gallardo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Evita la marcha en CDMX: Colectiva Vulvas Rebeldes exige justicia por Pamela Gallardo. Descubre la ruta y alternativas viales para hoy. Únete a la causa desde casa.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Ruta de Marcha de Hoy en CDMX por Desaparición de Mujer: Calles Cerradas y Alternativas Viales | N+