Evita la Marcha de Hoy en CDMX: Ruta y Alternativa Vial a Protesta por Mujer Desaparecida

Este jueves, se realiza una marcha en la Ciudad de México (CDMX) por una mujer desaparecida hace nueve años en la capital del país.

De acuerdo con autoridades capitalinas, integrantes de la colectiva Vulvas Rebeldes realizan la Caminata “Ruta por la memoria y contra la impunidad”, para exigir la localización de Pamela Gallardo, quien desapareció el 5 de noviembre de 2017 en el kilómetro 13.5 de la carretera Picacho-Ajusco, tras asistir al Soul Tech Festival.

Ruta de marcha y alternativa vial

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las integrantes de la colectiva Vulvas Rebeldes se concentraron a las 11:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc.

La marcha inició al exterior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, hasta el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), en Avenida Niños Héroes No. 102, colonia Doctores, en la misma alcaldía, donde llegaron después de las 13:00 horas.

Las alternativas viales son Avenida Dr. Vértiz, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central Lázaro Cárdenas, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 2 Sur y Viaducto Miguel Alemán (en dirección al oriente).

Además, durante la jornada de protesta realizarán las siguientes actividades:

11:30 horas: Pega de fichas de búsqueda.

12:30 horas: Inicio de la caminata.

13:30 horas: Comida con familias buscadoras.

15:30 horas: Develación del “Memorial de Luz”.

Se prevé que a esta protesta se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas La Rabia, Grupo Solidario de Búsqueda “Lobos Solidarios”, En Pie de Lucha, Asamblea por el Común y Contra la Guerra, Colectiva “Glorieta de las Mujeres que Luchan” y Radio Zapote.

Con información de N+

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