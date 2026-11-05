Amiga de María Alicia Delgado Revela De Qué Enfermedad Murió la Primera Actriz

Este miércoles se informó el fallecimiento de la primera actriz María Alicia Delgado a los 77 años y su amiga Yordi Marco reveló de qué enfermedad murió la comediante, luego de decidir no recibir tratamiento.

En la Ciudad de México se realizó el velorio de la comediante nacida en Monterrey, Nuevo León, al cual asistieron sus compañeros de la serie ¿Tú crees?, en la que participaba desde 2022, así como amigos y familiares.

¿Qué enfermedad tenía María Alicia Delgado?

Yodi Marcos, amiga de la comediante, habló con los medios durante el velorio y reveló que la intérprete padecía de cáncer de páncreas y debido a que decidió no tratarse hizo metástasis en hígado, riñón y estómago.

Foto: Cuartoscuro

"La atacó el cáncer, no quiso ella decir nada, porque siempre fue muy reservada en sus cosas. Desgraciadamente el cáncer era de los peores que hay y era una persona muy necia y muy miedosa, nunca quiso atenderse cuando se le indicó que ella se sentía mal, le mandaron a hacer endoscopias, mil estudios y ella dijo no me voy a hacer nada", dijo.

¿Qué le pasó a María Alicia Delgado?

Yodi Marcos también reveló que hace tres semanas llevó a la primera actriz al hospital debido a que tenía un dolor muy fuerte. Sin embargo, su salud decayó mucho debido a que no quiso recibir tratamiento y finalmente falleció.

"Justo cuando la llevé al doctor, que le vino un dolor, fue que descubrieron que tenía cáncer pero ya estaba muy avanzado. Fue cáncer de páncreas, justamente el cáncer estaba en la cola, pero como se dejó mucho tiempo alcanzó a hacer muchas metástasis en el hígado, en el riñón, en el 85 por ciento del estómago", explicó.

"Ella nunca quiso hacer quimios ni ningún tratamiento, ella era negativa a todas las medicinas, la única que llegaba a tomar era paracetamol. Hace tres semanas yo llegué a su casa y ella tenía mucho dolor y la llevé a emergencias y ahí nos dijeron que tenía agua en el estómago y en un pulmón", contó.

"El doctor Granados nos indicó que tenía que hacerle una punción para sacarle y drenarle el agua, cosa que ella no quiso, y ella me dijo que si en algún momento había que tratar de reanimarla, entubarla o cosas así que no lo permitiera. Ella del hospital ya no salió obviamente fue decayendo más, porque nunca llevó un tratamiento para eso", dijo.

PPP