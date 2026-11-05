Política

México Reitera Rechazo a Embargo de EUA a Cuba

El canciller Roberto Velasco destaca que las relaciones exteriores del Gobierno mexicano se guían por los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial

El canciller mexicano Roberto Velasco en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España. Foto: ReutersEl canciller mexicano Roberto Velasco en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España. Foto: Reuters

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