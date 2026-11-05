México Reitera Rechazo a Embargo de EUA a Cuba

Durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno —celebrada en Madrid, España— México reiteró su "posición histórica de rechazo al embargo" que aplica Estados Unidos de América (EUA) en contra de Cuba, y defendió "el entendimiento entre naciones soberanas" y "la solución pacífica de las controversias".

"Reiteramos nuestra posición histórica de rechazo al embargo y otras medidas económicas coercitivas en contra de Cuba" por parte de los Estados Unidos, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, durante la sesión plenaria de la Cumbre.

"Creemos en el entendimiento entre naciones soberanas, en el Derecho internacional, en la democracia, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias", añadió el canciller mexicano.

El funcionario afirmó que las relaciones exteriores de México se guían por los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación.

A la vista de los 35 años de cumbres iberoamericanas, el canciller constató la "certeza" de que el futuro se construye. "Y cuenten con México para construir juntos el futuro de Iberoamérica", ofreció.

"Somos pueblos hermanos, unidos por siglos de historia y caminamos juntos en relaciones basadas en el respeto, la confianza y el beneficio mutuo. Iberoamérica es una potencia cultural, lingüística y natural y debemos buena parte de lo que somos a los pueblos indígenas y afrodescendientes, raíz viva de nuestra identidad", añadió.

Y en ese camino común, añadió, España ocupa un lugar "muy especial" para México.

"Nos une una historia profunda y un presente lleno de vida", momento en el que recordó a los exiliados republicanos. "La hospitalidad de ayer es la amistad de hoy", dijo.

Velasco comentó que para México, el propósito del crecimiento económico es el bienestar, y la desigualdad puede reducirse con decisiones de Estado: "Por eso, colocamos a las personas en el centro".

Por su parte, el canciller cubano Bruno Eduardo Rodríguez denunció en la Cumbre "la obsesiva guerra de asfixia económica contra Cuba, que Estados Unidos ha llevado a límites inhumanos de castigo colectivo".

En la sesión plenaria de la cumbre celebrada en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, Rodríguez centró su discurso en el bloqueo económico contra Cuba, que Estados Unidos "ha reforzado en los últimos diez meses".

SPB