Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 4 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 3 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 5 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo se concentrará a las 15:00 horas en la estación Revolución, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en avenida México Tenochtitlán y Buenavista, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

La Plataforma 4:20 se reunirá a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre en avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez y en Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

People for Bikes México – Roma rodarán a las 06:50 horas de People for Bikes “Roma”, en Zacatecas 55, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc; de Parque Aztlán, avenida de los Compositores sin número, Bosque de Chapultepec Segunda Sección, alcaldía Miguel Hidalgo con destino a Chapultepec Tercera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Ciclistas rodarán a las 20:45 horas de la Torre del Caballito a destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ