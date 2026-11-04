Sociedad

Ambientalistas Denuncian Contaminación por Desazolve de Presa Las Pintas en Jalisco

A la crisis de agua potable en Jalisco se le suma la denuncia de contaminación ambiental por las labores de desazolve de la presa Las Pintas

Retiro de lodos en presa Las Pintas.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+