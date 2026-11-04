Ambientalistas Denuncian Contaminación por Desazolve de Presa Las Pintas en Jalisco

En Jalisco continúa la crisis por el agua potable. El antiguo acueducto Chapala-Guadalajara, principal obra que abastece a la zona metropolitana del estado, aún se observa turbio, pese a que el 60% de las descargas irregulares detectadas han sido clausuradas por autoridades.

Y el sistema de rotación impuesto por el gobierno estatal desde el pasado 15 de octubre, sigue sin satisfacer plenamente las necesidades de los ciudadanos.

A esto se suma la denuncia de ambientalistas por la contaminación ambiental que provocaron las labores de desazolve de la presa Las Pintas, otro de los cuerpos de agua que han requerido intervención para su saneamiento.

A decir del gobierno estatal, la presa Las Pintas origina la mala calidad de agua en la zona metropolitana de Jalisco y es necesario su dragado y desazolve.

Los trabajos iniciaron hace dos semanas y desde entonces, usuarios de medios sociales publicaron imágenes donde se apreciaban lodos en las carreteras y camiones que los depositaron en baldíos del área metropolitana.

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Al respecto Alan Carmona del Colectivo Un Salto de Vida, Jalisco, indicó:

“La semana anterior y esta habían estado depositando tanto en algunos predios baldíos como entregándolo directamente a los ladrilleros de la región”.

Los ambientalistas advierten del riesgo de que estos lodos tóxicos puedan detonar un problema sanitario en la población.

“Es como estar oliendo el drenaje directamente, se están secando y se están volatilizando, se están convirtiendo en polvos. Solo están transfiriendo la contaminación a otros sitios. Estamos pasando de una crisis sanitaria por contaminación del agua a una crisis sanitaria por dispersión de lodos de esa misma agua contaminada”, aseguró Carmona.

Autoridades de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco informaron que iniciaron el retiro de estos lodos para ser depositados en un sitio provisional e hicieron un señalamiento:

“Lo que sucedió fue una decisión unilateral por parte de los transportistas de carga que trajeron a un sitio que no está autorizado ni por la Comisión Estatal del Agua ni por la SEMADET los materiales que acarrearon desde la presa de Las Pintas”, explicó Luis Barboza de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco.

Con información de Raymundo Pérez Arellano.

LECQ