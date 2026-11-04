Internacional

Ucrania Otorga Condecoración a Melania Trump por Su Papel en la Tregua en Oleshki

La primera dama de Estados Unidos intervino entre Ucrania y Rusia para que acordaran una tregua para ayudar a la población afectada por la guerra

Melania Trump intervino para alcanzar una guerra entre Ucrania y Rusia en OleshkiMelania Trump intervino para alcanzar una guerra entre Ucrania y Rusia en Oleshki. Foto: Reuters

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