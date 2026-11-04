Ucrania Otorga Condecoración a Melania Trump por Su Papel en la Tregua en Oleshki

La presidencia de Ucrania publicó la condecoración concedida por el mandatario Volodimir Zelenski a la primera dama estadounidense, Melania Trump, por su mediación en la tregua humanitaria de seis días en Oleshki.

El acuerdo de alto al fuego entre Moscú y Kiev fue declarado la semana pasada en el frente de la región de Jersón para evacuar población civil de la localidad mencionada.

En un decreto firmado por Zelenski el 2 de noviembre, el mandatario otorgó a Melania la Orden en primer grado de la Princesa Olga, una distinción del Estado ucraniano que se otorga exclusivamente a mujeres.

El decreto presidencial destaca su apoyo humanitario a Ucrania y su trabajo activo en ayudar a niños y adultos ucranianos afectados por la invasión rusa.

También fue reconocido por la consecución y la puesta en práctica de la tregua al asesor de la primera dama, Marc Beckman, quien realizó todas las gestiones en nombre Melania.

A Beckman le entregaron el Corazón de Oro, una condecoración que el Estado ucraniano ha otorgado a numerosos voluntarios durante esta guerra.

La primera dama estadounidense convocó para este jueves a un acto en la Casa Blanca con “representantes de Rusia y de Ucrania” para celebrar el éxito de la tregua de Oleshki.

Dmitro Lubinets, el defensor del pueblo ucraniano, anunció este miércoles que está de camino a Washington para participar en la ceremonia. Del lado ruso se espera que asista la homóloga ucraniana de Lubinets, Yana Lantratova, que representó a Moscú durante la negociación y la aplicación de la tregua.

ICM