Confirman Existencia de Pornografía Infantil en Casa de Padre de Meghan Markle

La Policía Nacional de Filipinas (PNP) confirmó la existencia de material de abuso sexual infantil en varios de los dispositivos hallados en la vivienda de Thomas Markle, padre de Meghan Markle, en Cebú, que su hijo entregó a las autoridades a finales de octubre.

El cuerpo policiaco señaló que la investigación sigue en curso, aunque no dio más detalles sobre el caso mientras continúa el análisis forense de los dispositivos, autorizado la semana pasada por un juez de la ciudad de Cebú.

"En los resultados preliminares del análisis forense, se identificaron archivos multimedia que contienen varios materiales de abuso y explotación sexual infantil", declaró la víspera en rueda de prensa el general Wilson Asueta, de la Dirección de Investigación y Gestión de Detectives de la PNP, quien avanzó que los contenidos "serán sometidos a análisis posteriores".

Las grabaciones, que según el informe preliminar no proceden de Filipinas, muestran a menores de ambos sexos y de origen asiático junto a adultos en conductas sexuales explícitas, según detalló Asueta, que insistió en que entre ellos no se identificó por el momento "ningún filipino ni cebuano".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Catean Bodega del Padre de Meghan Markle en México

Entre los objetos que se analizan figuran al menos nueve teléfonos móviles, tres tarjetas SD, cinco discos duros y una cámara, según el general, que no pudo confirmar por el momento si el señor Markle aparece en los videos ni si los dispositivos se encuentran a su nombre.

Si se reúnen pruebas suficientes, la Policía presentará cargos por delitos de abuso y explotación sexual infantil en línea, según el funcionario, mientras el FBI y las autoridades estadounidenses colaboran en la investigación y realizan además sus propias pesquisas.

Thomas Markle Jr., hermano de Meghan, aseguró el pasado 23 de octubre al diario británico The Sun que había hallado "cientos, si no miles" de imágenes de abuso infantil en cuatro cajas que su padre, de 82 años, abandonó en su vivienda de Cebú, donde residía hasta el pasado mayo.

Según su testimonio, las imágenes mostraban a niñas "no mayores de 10 u 11 años" y en algunas se reconocía la casa que su padre ocupó durante años en Rosarito, Baja California, una tesis que la Policía filipina aún no ha confirmado.

Sin embargo, el pasado lunes, la Fiscalía de Baja California catearon una bodega del padre de la actriz en el estado en donde vivió antes de mudarse a Filipinas en 2025. Actualmente, el acusado vive en Estados Unidos.

Por estos señalamientos, que Thomas Markle padre ha rechazado, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, aseguró en una carta que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió todo contacto con sus hijos.

ICM