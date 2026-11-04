Internacional

Trump Gobernará sus Últimos Años con el Congreso y el Senado en Contra

A pesar del escenario adverso, el presidente todavía tiene algunos mecanismos para hacer frente al Poder Legislativo estadounidense

Donald Trump, presidente de Estados UnidosLa derrota republicana también representa un rechazo al gobierno de Trump. Foto: Reuters

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