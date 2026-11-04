Internacional

Abdul El-Sayed Se Convierte en el Primer Musulmán en el Senado de EUA en la Historia

El demócrata conquistó su escaño para representar a Michigan en la Cámara Alta al derrotar al republicano Mike Rogers

Abdul El-Sayed, de 42 años, hace historia en la política de Estados UnidosAbdul El-Sayed, de 42 años, hace historia en la política de Estados Unidos. Foto: Reuters

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