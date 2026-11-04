Abdul El-Sayed Se Convierte en el Primer Musulmán en el Senado de EUA en la Historia

Las elecciones intermedias de Estados Unidos dejaron varios resultados dignos de resaltar y uno de ellos fue la victoria de Abdul El-Sayed, quien se convirtió en el primer musulmán en llegar al Senado en la historia del país.

El demócrata consiguió más de dos millones de votos en la contienda electoral por el escaño en representación de Michigan, lo que permitió derrotar al republicano Mike Rogers.

Abdul reivindicó el miércoles de madrugada su victoria en la batalla por un escaño en el Senado estadounidense. "Michigan, ¡lo hicimos!", afirmó en un discurso ante sus seguidores en Detroit.

"Estoy tan orgulloso y honrado de estar aquí como su senador electo del gran estado de Michigan", insistió el demócrata, que se convertiría en el primer musulmán en obtener escaño en la Cámara Alta.

Recordó que su movimiento se construyó durante más de un año y medio, y que sufrió duros ataques de la oposición, lo que consideró una estrategia para tratar de dividir a los votantes.

"No les gusta la idea de un país que es tan grande como para incluir a todas las personas que se ven diferentes o rezan diferente. Eso me incluye a mí, pero también incluye a cualquiera de todos los que no se parecen a ellos", sostuvo el candidato, un médico y exfuncionario de salud pública, que se postuló para suceder al demócrata Gary Peters, quien se retira.

La llegada de El-Sayed al Senado es un duro golpe para los republicanos y para el mismo Trump, que durante la campaña lo atacaron por sus orígenes. Incluso el mandatario lo calificó de "yihadista".

En algún momento, Trump dijo que tendría que pasar por un detector de metales antes de entrar a ocupar su escaño, ya que estaba del lado de los terroristas.

Pero también tuvo fuego amigo, ya que su compañera de partido y contrincante, Haley Stevens, quien de último momento decidió respaldar al republicano Rogers, aunque su decisión no tuvo un impacto en las urnas.

Abdul El-Sayed es un personaje incómodo incluso para el Partido Demócrata, donde está en la ala izquierda, por sus posiciones en contra de Israel y a favor de Gaza, así como por su oposición a seguir dando apoyo a las fuerzas armadas israelíes.

En general, basó su campaña en una plataforma populista económica que incluía la propuesta de salud pública para todos, una reforma en la financiación de campañas electorales y su oposición a la ayuda militar a Israel.

El flamante senador por Michigan tiene 42 años y es hijo de migrantes egipcios. Su postura es totalmente social, en el sentido que aboga por un sistema de salud público y la desaparición del ICE.

Abdul es licenciado en biología y ciencias políticas por la Universidad de Michigan y obtuvo su título de médico por la Universidad de Columbia. Tiene un doctorado en Salud Pública por la Universidad de Oxford.

En su vida profesional, además de la medicina se ha enfocado a la administración de la salud en el condado de Wayne y en la ciudad de Detroit; así como catedrático en distintas universidades.

Está casado desde 2006 con la doctora Sarah Jukaku y tiene dos hijas.

Con información de N+

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