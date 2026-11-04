Ganaderos Muestran Apertura para Participar en Conservación del Lobo Mexicano

En septiembre Trump firmó una orden ejecutiva que da prioridad a los ganaderos estadounidenses para cuidar sus rebaños de ataques letales, lo que podría reactivar la caza del lobo y echar por la borda los esfuerzos para su conservación.

Durante los siglos XIX y XX, el lobo mexicano fue perseguido, atrapado y envenenado hasta casi desaparecer de la vida silvestre.

En 1976 fue declarado en peligro de extinción. Los últimos cinco ejemplares en libertad fueron capturados en México y, junto con dos en cautiverio, formaron la base de la población actual.

En 1998 comenzaron las liberaciones en Estados Unidos, donde hoy hay 319 lobos; en México, su reintroducción comenzó en 2011 y actualmente hay menos de 35.

Al respecto, Craig Miller representante de la organización Defenders of Wildlife, indicó:

“Si las protecciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción se eliminan prematuramente para los lobos mexicanos, eso perjudicaría de manera irreversible la recuperación en estado silvestre de muchas maneras. Primero, eliminaría las protecciones contra su muerte. La matanza ilegal es actualmente la amenaza más importante para los lobos grises mexicanos”.

La organización Defenders of Wildlife trabaja con ganaderos de Arizona y Nuevo México para prevenir ataques y reducir los conflictos con los lobos, mediante herramientas gratuitas como luces estroboscópicas, cercas eléctricas, proyectiles de estruendo, sensores de proximidad y alarmas. Sin embargo, reconoce que algunos ganaderos se muestran cerrados a colaborar.

“Los ganaderos son socios esenciales para la conservación del lobo y para el manejo de los recursos naturales en general. No deberían ser vistos como obstáculos”, refiere Craig Miller.

Esa misma lógica de convivencia se aplica en México, donde ganaderos han mostrado apertura para participar en la conservación del lobo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ganaderos Mexicanos Participan en Planes de Manejo y Conservación del Lobo

Cristian Aguilar, director de operaciones de Fundación Tonkawa, en Chihuahua, señaló:

“Recuperar una especie no es nada barato, se requiere de mucha inversión, sin embargo, el beneficio es mucho para la especie, para el ser humano, para la conservación en general”.

En Chihuahua, la Fundación Tonkawa lleva años trabajando con productores y les proporciona capacitación, equipo y herramientas para reducir la depredación y hacer posible la convivencia con el ganado.

Por su parte Alonso Olivas un ganadero de Chihuahua, aseguró:

“Me llamaba mucho la atención el lobo, no me molestaba, claro que de repente hay daños, hay pérdidas, pero pues sí, es igual que cualquier otro depredador, pues tiene que comer”.

Pero para los expertos, el reto de conservar al lobo mexicano no termina en un país: los lobos cruzan la frontera. Algunos ejemplares monitoreados en México han pasado a Estados Unidos y después han regresado. Por eso, la protección de la especie depende de la colaboración binacional.

Los especialistas aseguran que si Estados Unidos reduce las protecciones y amplía el control letal, los lobos que crucen al norte podrían quedar expuestos poniendo en riesgo también a la ya reducida población que sobrevive en México.

“Los lobos mexicanos estaban aquí mucho antes de que existiera la frontera entre Estados Unidos y México. Estaban aquí mucho antes de que existiera Estados Unidos”, aseguró Craig Miller.

Con información es Víctor Valles Mata y Fernando Guillén.

LECQ