Sociedad

Ganaderos Muestran Apertura para Participar en Conservación del Lobo Mexicano

El 3 de diciembre vence el plazo otorgado por el gobierno de Trump para determinar si el lobo gris y el lobo mexicano deben permanecer bajo el amparo de una ley federal que protege a estos ejemplares

Lobo mexicano.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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