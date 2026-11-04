Seguridad

Aseguran Armas Largas, Más de Mil Cartuchos y Droga en Dos Operativos en Sinaloa

Los aseguramientos representan una afectación económica aproximadamente de 6 millones 182 mil pesos para los grupos delictivos

Aseguran armas y cartuchos en SinaloaAseguran armas y cartuchos en Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+