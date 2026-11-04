Aseguran Armas Largas, Más de Mil Cartuchos y Droga en Dos Operativos en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este miércoles que se realizaron dos operativos en las inmediaciones de Caminaguato y El Tepuche, Sinaloa.

Se detalló que durante los operativos se aseguraron cinco vehículos, 15 armas largas, 30 cargadores, 1,681 cartuchos de diferentes calibres, marihuana, equipo táctico y de comunicación.

Cabe destacar que estos aseguramientos representan una afectación económica aproximadamente de 6 millones 182 mil pesos para los grupos delictivos.

Así fueron los operativos

La primera acción se llevó a cabo mediante recorridos de disuasión y vigilancia terrestre en prevención del delito, en inmediaciones del poblado de Caminaguato, donde se observaron cuatro camionetas en aparente estado de abandono, mismas que al realizarles una inspección minuciosa se hallaron en su interior 17 cargadores, 326 cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico y de comunicación, así como una bolsa con marihuana.

En un segundo evento, durante recorridos en inmediaciones del poblado El Tepuche, se localizó un quinto vehículo en aparente estado de abandono, que transportaba en su interior 15 armas largas, 13 cargadores, 1,355 cartuchos útiles de diferentes calibres, equipo táctico y de comunicación.

Los vehículos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

En dichos operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Con información de N+

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