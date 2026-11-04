Movilidad

Manifestación de Vecinos Sin Agua Potable Provoca Bloqueo en Recta a Cholula de Puebla

El bloqueo está causando congestionamiento vial sobre la Recta a Cholula con dirección a Puebla

Con cintas, lonas y pancartas, están pidiendo que se reanude el servicio.Con cintas, lonas y pancartas, están pidiendo que se reanude el servicio. Foto: N+

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Congestionamiento vial en la Recta a Cholula: Vecinos de Ampliación Reforma Sur protestan por falta de agua potable.

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