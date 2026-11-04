Manifestación de Vecinos Sin Agua Potable Provoca Bloqueo en Recta a Cholula de Puebla

Un grupo de habitantes de la Colonia Ampliación Reforma Sur cerraron el paso a la circulación en intersección de la Recta a Cholula y la calle 57 Sur en Puebla por falta de agua potable.

Los manifestantes acusan a la empresa concesionaria del servicio, por un mes que han permanecido sin el servicio del vital líquido; por lo anterior, bloquearon el paso de vehículos con dirección al Blvd. Esteban de Antuñano.

Aseguran que permanecerán en el punto hasta que las autoridades lleguen a sostener un diálogo y llegar a un acuerdo para restablecer el servicio.

La manifestación está causando afectaciones a la circulación sobre la Recta a Cholula, cuya fila de vehículos llega hasta la Calzada Zavaleta de la ciudad de Puebla.

Son alrededor de 20 personas con cintas, mantas y pancartas, quienes impiden el paso de vehículos. Se recomienda tomar vías alternas.

Con información de Saraí Mancilla

JAPR