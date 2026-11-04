Seguridad

Matan a Balazos a Hombre Afuera de Kínder en Juárez, Nuevo León

La víctima quedó junto a una mochila, mientras autoridades acordonaron la zona para iniciar las investigaciones

Ataque armado deja un hombre muerto frente a plantel educativoAsesinan a hombre en plena vía pública en Juárez.Foto: N+

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Peritos realizaron el levantamiento de evidencias en busca de pistas para identificar a los agresores

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