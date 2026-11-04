Matan a Balazos a Hombre Afuera de Kínder en Juárez, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a balazos, luego de ser atacado por dos sujetos armados frente a un jardín de niños, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Los hechos se registraron sobre el cruce de las calles Hacienda Santa Bárbara y Hacienda Santa María, en la colonia Hacienda Santa Lucía, a unos metros de la entrada del kínder 30 de Abril.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima caminaba por la vía pública cuando fue interceptada por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones, para posteriormente escapar del lugar con dirección a la colonia Quintas Las Sabinas.

Tras escucharse las detonaciones, se reportó el ataque a las autoridades, por lo que elementos policiales y cuerpos de auxilio se movilizaron hasta el sitio para atender la emergencia.

A su llegada, los paramédicos revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el lugar.

El cuerpo quedó tendido sobre la vía pública, a un costado de una mochila que llevaba con el al momento de ser atacado. El ataque ocurrió frente a un plantel educativo, aunque durante los hechos no se reportaron personas lesionadas adicionales.

La zona fue acordonada por los elementos de seguridad para resguardar la escena del crimen y permitir que personal de Servicios Periciales realizara las investigaciones correspondientes, así como el levantamiento de evidencias que pudieran ayudar a esclarecer el homicidio.

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Asimismo, se esperaba la intervención de agentes investigadores para recabar testimonios y revisar posibles cámaras de vigilancia en los alrededores, con el objetivo de obtener información que permita identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre su edad. Las autoridades continuarán con las indagatorias para establecer el móvil de la agresión y dar con el paradero de los dos hombres que escaparon a bordo de la motocicleta.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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