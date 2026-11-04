Identifican a Tres Personas Podrían Estar Relacionadas con Casos de Bebés Abandonados en León

Tres personas presuntamente involucradas en el abandono de tres bebés en distintas zonas ya han sido identificadas por autoridades de León, Guanajuato.

Hasta el momento ninguna ha sido detenida y, según fuentes oficiales, una sería menor de edad.

En el primero de los casos el bebé fue encontrado con vida el pasado 2 de octubre sobre un sillón en un terreno baldío en la colonia Lomas de Echeveste, de este caso se habría identificado a dos personas.

El segundo hallazgo, el pasado 13 de octubre, en la comunidad La Providencia, se localizó un bebé dentro de una bolsa que arrastraba un perro, en este caso una persona sería la que fue encontrada como presunto responsable de los hechos.

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El caso más reciente se reportó el 2 de noviembre, cuando policías municipales hallaron otro bebé en los baños públicos de un pasaje peatonal en la zona centro del municipio.

Esta última persona aún no ha sido identificada; las autoridades revisan videograbaciones para avanzar en la investigación.