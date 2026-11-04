Seguridad

Identifican a Tres Personas Podrían Estar Relacionadas con Casos de Bebés Abandonados en León

De acuerdo a las autoridades, una de las personas que fueron detectadas probablemente sea una menor de edad

Identifican a Tres Personas que Podrían Estar Relacionadas con Dos Casos de Abandono en León.Identifican a Tres Personas que Podrían Estar Relacionadas con Dos Casos de Abandono en León. Foto: N+

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El primer hecho se registró el pasado 2 de octubre en un terreno baldío en la colonia Lomas de Echeveste en donde se identificaron a dos personas.

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