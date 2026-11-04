Seguridad

Renuncian 11 Policías Tras el Asesinato de su Compañera María del Rosario en Celaya, Guanajuato

De acuerdo al director de la corporación la cifra de bajas podría aumentar

Renuncian 11 Policías Tras el Asesinato de su Compañera María del Rosario en Celaya, Guanajuato.Renuncian 11 Policías Tras el Asesinato de su Compañera María del Rosario en Celaya, Guanajuato. Foto: N+

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A los integrantes que se dieron de baja se les entregó el 100 por ciento de su finiquito a manera de liquidación.

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