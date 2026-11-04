Renuncian 11 Policías Tras el Asesinato de su Compañera María del Rosario en Celaya, Guanajuato

Tras el asesinato de la agente, María del Rosario, suman 11 elementos de la Dirección de Tránsito y Policía Vial que han renunciado a la corporación en Celaya, Guanajuato.

Autoridades confirmaron que a los elementos se les dio el 100 por ciento de su finiquito a manera de liquidación.

Las renuncias se presentan después del homicidio de María del Rosario, quien fue atacada a balazos cuando salía de su domicilio, ubicado en la colonia Gobernadores, el pasado 22 de octubre.

El director de ma corporación, Martín Filiberto García Medina, dijo que entre las causas que han dado los elementos que renunciaron son sentirse acosados y hostigado por la Fiscalía General del Estado.

Esta instancia es la que lleva a cabo las investigaciones del ataque y quien llamó a comparecer a casi todos los elementos de la corporación.

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Además se reconoció que tras 5 ataques a elementos de tránsito de Celaya en lo que va de la administración, también argumentaron sentir temor.

Cabe destacar que aun hay uno a dos elementos que están en proceso de salida, por lo que el número de bajas podría incrementar.