Apagón Programado en Veracruz: Horario del Corte de Luz y Colonias Afectadas

Se informó� que ocho colonias y fraccionamientos de la zona poniente del municipio de Veracruz se quedarán sin energía eléctrica, debido a trabajos que realizará la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con la información difundida, la suspensión del servicio comenzará a las 8 de la mañana y se prolongará hasta las 4 de la tarde, por lo que los habitantes permanecerán ocho horas sin electricidad.

Los sectores que se ser��án afectados este mi���ércoles 4 de noviembre son, la colonia Valente Díaz, el fraccionamiento El Cortijo, Valle Alto, La Querencia, La Parroquia, La Florida, la colonia Amapolas y el fraccionamiento Héroes de Veracruz.

Ante esta situación, se recomienda a los habitantes tomar precauciones, principalmente con los alimentos que requieren refrigeración y con los aparatos o servicios médicos que necesitan energía eléctrica. La CFE prevé restablecer el suministro alrededor de las 4 de la tarde.