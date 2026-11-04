Sociedad

Apagón Programado en Veracruz: Horario del Corte de Luz y Colonias Afectadas

La empresa informó que la interrupción forma parte de trabajos programados en la red de distribución

La CFE realizará un corte de luz en la zona poniente de VeracruzLa CFE realizará un corte de luz en la zona poniente de Veracruz. Foto: N+

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CFE anuncia corte de luz en la zona poniente de Veracruz este 4 de noviembre. Ocho colonias afectadas desde las 8 am hasta las 4 pm.

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