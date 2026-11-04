¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX? Trabajadores del Metro Afectarán Esta Zona

Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro realizarán este miércoles una nueva protesta en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén diversas afectaciones viales en la capital mexicana

Aquí te informamos la zona exacta y hora de la manifestación, para que tomes previsiones y evites cualquier afectación por los bloqueos.

También puedes seguir todos los canales de difusión de N+ para enterarte sobre las demás manifestaciones previstas este 4 de noviembre, así como la situación en el transporte público de CDMX y las complicaciones en las autopistas y carreteras de acceso a la ciudad.

Protesta de trabajadores del Metro

A través de su agenda de movilizaciones diaria, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que la protesta será en la alcaldía Cuauhtémoc.

A las 15:00 horas, miembros del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo se concentrarán en la Estación Revolución, de la Línea 2 del Metro CDMX.

Lo anterior en la Avenida México Tenochtitlán y Buenavista, perímetro de la colonia Tabacalera.

Ante ello, la SSC no descartó la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y previó un aforo de alrededor de 80 personas.

¿Cuáles son las demandas de los trabajadores?

Según los datos de la agenda, los empleados del Metro capitalino saldrán a las calles este día para exigir un alto al hostigamiento laboral.

Así como a la represión, represión, la discriminación y la inequidad en las condiciones laborales de los empleados del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En febrero pasado, los trabajadores realizaron una marcha multitudinaria para exigir a las autoridades atención a las demandas sobre refacciones y reparaciones al interior del transporte.

SPB