Movilidad

¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX? Trabajadores del Metro Afectarán Esta Zona

El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo realiza nueva movilización en la capital mexicana

Marcha de trabajadores del Metro CDMX en febrero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha de trabajadores del Metro CDMX en febrero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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